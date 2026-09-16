Uz Ventspils šosejas nokritusi lielgabarīta krava; satiksme apgrūtināta
Foto: Ventspils pašvaldība
Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
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Uz Ventspils šosejas nokritusi lielgabarīta krava; satiksme apgrūtināta

Ziņu nodaļa

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Ventspils novadā uz autoceļa A10 Rīga–Ventspils nokritusi lielgabarīta krava, tādēļ negadījuma vietā ir apgrūtināta satiksme, vēsta Ventspils pašvaldība.

Uz Ventspils šosejas nokritusi lielgabarīta krava;...

Negadījums noticis autoceļa 159.–160. kilometrā. Pašvaldība brīdina, ka kravas novākšana var aizņemt ilgāku laiku, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Notikuma vietā strādā Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā regulēs satiksmi.

Autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem un ievērot policijas un citu atbildīgo dienestu norādes negadījuma vietā.
 

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