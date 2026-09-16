Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
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Šodien 11:13
Uz Ventspils šosejas nokritusi lielgabarīta krava; satiksme apgrūtināta
Ventspils novadā uz autoceļa A10 Rīga–Ventspils nokritusi lielgabarīta krava, tādēļ negadījuma vietā ir apgrūtināta satiksme, vēsta Ventspils pašvaldība.
Negadījums noticis autoceļa 159.–160. kilometrā. Pašvaldība brīdina, ka kravas novākšana var aizņemt ilgāku laiku, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Notikuma vietā strādā Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā regulēs satiksmi.
Autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem un ievērot policijas un citu atbildīgo dienestu norādes negadījuma vietā.