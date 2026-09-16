Protests "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta". 16.09.2026
Šodien Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo ...
FOTO: “Kā lai tieku uz darbu?” Pārvadātāju protesta sekas jūtamas visā Latvijā: atcelti reisi, daļai skolēnu mācības notiek attālināti
Trešdien, 16. septembrī, daļā Latvijas pasažieriem nākas rēķināties ar pamatīgiem sarežģījumiem – astoņi pasažieru pārvadātāji piedalās protesta akcijā “Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta”, visas dienas garumā neizpildot daļu valsts pasūtīto reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāji lēš, ka akcija var ietekmēt līdz 3000 reisu un aptuveni 60 000 pasažieru.
Protestā piedalās SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Hansabuss Latvija”, AS “Talsu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Norma-A”, kas pārvadājumus nodrošina ar zīmolu “Ecolines”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Nordeka” un SIA “Dautrans”.
Piemēram, “Liepājas autobusu parks” vien trešdien neizpilda aptuveni 800 reģionālo reisu. Vienlaikus uzņēmums saglabājis četrus komercreisus – divus no Liepājas un divus no Rīgas. Par atceltajiem reisiem iepriekš iegādāto biļešu naudu paredzēts atmaksāt. Liepājas pilsētas sabiedriskais transports protesta dēļ netiek ietekmēts.
Īpaši daudz neskaidrību iepriekš radās ap “VTU Valmiera”. Uzņēmums sākotnēji bija paziņojis, ka protesta akcijā piedalīsies, un arī Limbažu pusē iedzīvotāji tika brīdināti par gaidāmu reisu atcelšanu. Tomēr pirms protesta lēmums tika mainīts. 15. septembrī Valmieras novada pašvaldība paziņoja, ka “VTU Valmiera” protesta akcijā nepiedalīsies un 16. septembrī nodrošinās visus reģionālos reisus ierastajā kārtībā. Pašvaldība skaidroja, ka lēmums pieņemts iedzīvotāju interesēs, lai cilvēki varētu nokļūt darbā, bērni – skolā, bet pasažieri – uz iepriekš plānotiem medicīnas un citiem pakalpojumiem.
Arī “Ventspils reiss”, lai gan atbalsta nozares prasības pēc risinājuma finansējuma problēmām, nolēmis akcijai nepievienoties. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis uzsver, ka pārvadātāji saskaras ar būtisku izmaksu pieaugumu un nozarei nepieciešami ilgtermiņa risinājumi, tomēr “Ventspils reisa” ieskatā sabiedriskā transporta pakalpojums jānodrošina nepārtraukti.
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“Mūsu uzņēmuma prioritāte ir gan darbinieki, gan pasažieri. Apzināmies, ka arī kā nozares pārstāvji šobrīd esam sarežģītā situācijā, tomēr uzskatām, ka sabiedriskā transporta pakalpojums ir jānodrošina nepārtraukti,” norāda Lieģis.
Autobusu protesta dēļ maina mācību organizēšanu
Sekas jūtamas ne tikai pasažieriem, kuri ar autobusiem dodas uz darbu. Jelgavas novadā pašvaldībai nācies īpaši organizēt skolēnu nokļūšanu izglītības iestādēs. Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursē ierastajā režīmā, taču daļa novada skolēnu ikdienā izmanto tieši reģionālos autobusus.
Savukārt Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas 3.–12. klašu skolēniem trešdien mācības organizētas attālināti. Pašvaldība šādu lēmumu skaidro ar lielo skolēnu skaitu, kurus ietekmē sabiedriskā transporta kustības izmaiņas.
Saldus novadā savukārt skolēnu pārvadājumi netiekot ietekmēti un tiek nodrošināti ierastajā kārtībā.
Pasažieri jūtas atstāti bez risinājuma
Sociālajos tīklos protesta akcija raisījusi plašas diskusijas, un īpaši neapmierināti ir pasažieri, kuriem reģionālais autobuss nav vienkārši viena no vairākām iespējām, bet vienīgais veids, kā nokļūt darbā, skolā vai pie ārsta.
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Tatjana, komentējot situāciju Aizkraukles novadā, pārmet informācijas trūkumu. “Aizkraukles novads, lūdzu, ne tikai pārpublicēt LAP tukšierakstu, bet pieprasīt konkrētu informāciju par reģionā atceltajiem reisiem. Kā mums plānot nokļūšanu uz medicīnas iestādi, skolu, darbu? Kuri konkrēti reisi būs atcelti?” viņa jautā.
Santa piebilst, ka vēl dienu pirms protesta norādītajā mājaslapā neesot bijusi publicēta informācija par izmaiņām. Savukārt Raivis norāda uz cilvēkiem, kuriem nav sava auto: “Ne visi uz darbu dodas ar auto! Vai būs arī akcija – viena diena bez sabiedriskā transporta = viena apmaksāta brīvdiena?”
Līdzīgā situācijā nonākusi Ausma, kura raksta, ka darbavietā no viņas tik un tā sagaida ierašanos: “Priekšniecība to nesaprot, kliedz uz mani, ka tā mana darīšana, kā tikt uz darbu. Kas to tagad atlīdzinās?”
Daļa cilvēku gan pārvadātājus atbalsta un uzskata, ka bez skaļas protesta akcijas nozares problēmām uzmanība netiktu pievērsta, savukārt citi norāda, ka pārvadātāji savulaik paši startējuši konkursos un piedāvājuši cenu, par kuru gatavi nodrošināt pakalpojumu ilgtermiņā, tāpēc tagad prasīt valstij papildu naudu neesot pamatoti.
“Pārvadātāji nav nekādi nabadzīņi un apstākļu upuri, bet gan komercuzņēmumi, kas atklātos iepirkumos cīnījās par 10 gadu valsts līgumiem, ļoti labi zinot visus riskus par degvielu, inflāciju un indeksācijas noteikumiem,” raksta Ivars. Viņš uzskata, ka par līgumu ekonomiskajiem riskiem nevajadzētu maksāt pasažieriem, kuri protesta dienā paliek bez transporta.
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Pārvadātāji: līgumu cenas vairs neatbilst realitātei
Paši pārvadātāji situāciju skaidro citādi. Pārvadātāju ieskatā līgumu cenas tika noteiktas pavisam citā ekonomiskajā situācijā. Asociācija norāda, ka kopš piedāvājumu iesniegšanas degvielas cenas pieaugušas par vairāk nekā 56%, bet kopējā inflācija sasniegusi 38,1%, tādēļ līgumos noteiktā samaksa vairs neatbilst faktiskajām izmaksām.
“Mēs nevēlamies protestēt – mēs vēlamies panākt risinājumu. Taču vairāk nekā gadu ilgās diskusijas, aprēķini un priekšlikumi līdz šim nav devuši rezultātu, kas ļautu pārvadātājiem strādāt atbilstoši faktiskajām pakalpojuma izmaksām. Šobrīd ir nepieciešams nevis vēlreiz atlikt lēmumu pieņemšanu, bet spert konkrētus soļus, lai nepieļautu situāciju, ka rudenī, jau pēc Saeimas vēlēšanām, nozare nonāk vēl kritiskākā finansiālā stāvoklī. Mūsu mērķis nav apgrūtināt pasažierus – tieši pretēji, mēs vēlamies panākt, lai sabiedriskais transports reģionos arī turpmāk būtu stabils, regulārs un iedzīvotājiem pieejams,” pirms protesta akcijas norādīja Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents.
Tāpat LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
Pārvadātāji norāda, ka pašlaik spēkā esošo ilgtermiņa līgumu nosacījumi tika izstrādāti un cenas noteiktas citā ekonomiskajā situācijā. Kopš konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīža degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 56%, savukārt kopējais inflācijas līmenis sasniedzis 38,1%. Rezultātā līgumā noteiktā pakalpojuma cena sen jau vairs neatbilst faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
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“Jau vairāk nekā gadu esam diskutējuši ar Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju, snieguši aprēķinus un ekspertu atzinumus un kopīgi meklējuši tiesiski iespējamu risinājumu. Taču līdz šim nav pieņemts lēmums, kas ļautu līgumcenas pielāgot faktiskajai ekonomiskajai situācijai. Tikmēr pārvadātāji turpina pildīt savas līgumsaistības, lai iedzīvotāji reģionos varētu nokļūt darbā, skolā, pie ārsta un citviet,” norāda Ivo Ošenieks.
Viņš uzsver, ka jautājums vairs nav tikai par pārvadātāju uzņēmumu finansiālo stabilitāti. “Runa ir par sabiedriskā transporta sistēmas spēju turpināt darbu ilgtermiņā. Ja līgumu izmaksas gadiem ilgi neatbilst faktiskajai ekonomiskajai situācijai, pieaug risks, ka pārvadātāji vairs nespēs nodrošināt pakalpojumu. Tāpēc šobrīd ir nepieciešama valsts rīcība – nevis vēl viens solījums priekšvēlēšanu laikā meklēt risinājumu bez konkrētiem lēmumiem,” uzsver LPPA prezidents.
Zīmīgi, ka tikai dienu pirms protesta, 15. septembrī, valdība atbalstīja papildu 9,85 miljonu eiro piešķiršanu reģionālā sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Nauda tiks ņemta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un paredzēta tam, lai 2026. gadā reģionālais sabiedriskais transports varētu turpināt kursēt 2025. gada apjomā.
Savukārt Autotransporta direkcija brīdinājusi, ka pārvadātājiem par neizpildītajiem reisiem tiks piemērotas līgumos paredzētās sankcijas.