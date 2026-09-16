“Iemet pabalstiņu, un apakšā izkrīt bēbis.” Latvijas iedzīvotāji strīdas, vai nauda spēj palielināt dzimstību
Latvijā jau gadiem tiek meklēti risinājumi zemajai dzimstībai, un viens no biežāk apspriestajiem instrumentiem ir finansiālais atbalsts ģimenēm. Taču sociālajā tīklā “Threads” diskusija par pabalstu lomu izvērtusies krietni asāka – kamēr vieni uzskata, ka nauda nevar būt galvenais iemesls bērna laišanai pasaulē, citi atzīst: tieši ģimenes finansiālā situācija viņiem likusi apstāties pie mazāka bērnu skaita.
Diskusiju aizsāka “Threads” lietotājs Dzintars, kurš visai skarbi komentēja ideju dzimstības problēmu risināt ar pabalstu palielināšanu. “Skatoties uz kārtējiem priekšlikumiem glābt dzimstību ar pabalstiem, rodas sajūta, ka politiķi sievieti uztver kā vending machine – iemet pabalstiņu, un apakšā izkrīt bēbis,” viņš rakstīja.
Ieraksts ātri izraisīja diskusiju, un vairāki komentētāji norādīja, ka lēmumā par bērniem daudz nozīmīgāka par valsts maksātu pabalstu esot stabila ģimene un partnerattiecības.
“Man kā sievietei ir ko teikt. Neviens pabalsts man neliks dzemdēt, ja man blakus nebūs atbalstošs un mīlošs partneris. Tas, man kā sievietei, ir pats, pats galvenais. Viss pārējais ir bonuss,” rakstīja kāda komentētāja.
Citi uzsvēra, ka ar pabalstu palielināšanu vien nepietiek. Kāda diskusijas dalībniece norādīja, ka būtiski būtu arī nodokļu atvieglojumi, savlaicīgi pieejama veselības aprūpe, kvalitatīva izglītība un bezmaksas interešu izglītības iespējas bērniem.
Diskusijā izskanēja arī daudz skarbāki spriedumi. Daļa komentētāju apgalvoja, ka finansiāli stabilās ģimenēs bērnu skaits tiek rūpīgi plānots, savukārt lielāki pabalsti varot radīt nevēlamus stimulus sociāli nelabvēlīgās ģimenēs. Šādi vispārinājumi gan izraisīja jaunus iebildumus.
Tomēr ne visi piekrita sākotnējā ieraksta autora nostājai.
Kāds vīrietis dalījās ar gluži pretēju personīgo pieredzi: “Ja laikā, kad man ar sievu dzima bērni, būtu motivējoši pabalsti, mums būtu trīs bērni. Pie diviem apstājāmies, jo negribas visu dzīvi pavadīt, domājot, kā savilkt galus, paralēli mācoties un strādājot. Tā ka jā, pabalstiem ir liela nozīme.”
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Savukārt kāds cits diskusijas dalībnieks precizēja, ka problēma, iespējams, nav pašos pabalstos, bet gan tajā, ja tie kļūst par gandrīz vienīgo politiķu piedāvāto risinājumu demogrāfijas problēmai.
Izskanēja arī ideja iesaistīt vecvecākus, piemēram, pirmspensijas vecumā par mazbērnu pieskatīšanu ļaujot uzkrāt darba stāžu vai bērnu vecākiem aukles vietā veikt iemaksas savu vecāku pensijas kapitālā. Ieraksta autors gan uzsvēra, ka kļūšana par mazbērnu aukli pirmspensijas vecumā nevarētu tikt uzskatīta par vecvecāku pienākumu
Tikmēr “Threads” diskusijā kāda sieviete atcerējās, ka laikā, kad pasaulē nācis viņas pirmais bērns, valsts pabalsts bijis vien 4,25 lati. Uz to ieraksta autors atbildēja ar jautājumu, kas būtībā apkopo visu sociālajā tīklā notiekošo strīdu: “Vai bērnu skaits palielinājās proporcionāli pabalsta pieaugumam?”
Diskusija notiek laikā, kad valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem jau ir audzis. No 2026. gada 1. janvāra vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts Latvijā palielināts no 421,17 eiro līdz 600 eiro. Savukārt bērna kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam pieaudzis no 171 līdz 298 eiro mēnesī. Arī vecākiem, kuri vecāku pabalsta saņemšanas laikā turpina strādāt, 2026. gadā izmaksā 75% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra.
Ar to gan izmaiņas nebeidzas. Valdības rīcības plānā paredzēts turpināt palielināt finansiālo atbalstu ģimenēm un vienlaikus attīstīt arī pakalpojumus.
Viens no konkrētākajiem plāniem paredz no 2028. gada pašreizējo vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta sistēmu pārveidot, ieviešot vienu pabalstu uz 548 dienām. Plānots, ka tā apmērs sasniegtu 70% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, vienlaikus paredzot arī minimālo pabalsta apmēru.
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Vienlaikus gan statistikas dati iepriecinošu ainu nerāda. 2025. gadā Latvijā piedzima 11 637 bērni – par 1250 jeb 9,7% mazāk nekā 2024. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.