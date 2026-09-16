“Te mēs liekam punktu”: Stepaņenko neskaidro, no kurienes Krievijā dzīvojošajam tēvam 420 000 eiro dāvinājumiem
Partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" premjera amata kandidāte Jūlija Stepaņenko intervijā raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?!" atteicās skaidrot tēva dāvināto līdzekļu izcelsmi, uzsverot tiesības uz ģimenes privātumu un dāvinājumu saņemšanu no tuviniekiem.
Stepaņenko apstiprināja, ka viņas tēvs dzīvo Krievijā un sniedz palīdzību viņas ģimenei, lai gan no ģimenes aizgājis Stepaņenko bērnībā. Jautāta par finanšu līdzekļu izcelsmi, viņa norādīja, ka dāvinājumi ir deklarēti, savukārt gadījumā, ja ir aizdomas par līdzekļu izcelsmi, varot vērsties tiesībsargājošās iestādēs. "Te mēs liekam punktu," sacīja politiķe. Tēva nodarbošanos un viņa līdzekļu izcelsmi viņa nepaskaidroja.
Stepaņenko amatpersonas deklarācijās divu tēva dāvinājumu kopējā vērtība ir 419 598,05 eiro. Deklarācijā, beidzot darbu 2022. gada 31. oktobrī, norādīts 239 598,05 eiro dāvinājums no tēva. Savukārt deklarācijā par periodu no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim norādīts, ka 2024. gada 12. janvārī no tēva saņemts dzīvoklis Rīgā 180 000 eiro vērtībā.
Viņa arī nekomentēja savu finansiālo situāciju. Stājoties Saeimas deputātes amatā 2014. gada 4. novembrī, Stepaņenko bija deklarējusi izsniegtus aizdevumus par kopumā 575 888,42 eiro un parādsaistības 347 479,37 eiro apmērā. Aizdevumu kapitāla izveidi politiķe intervijā neizskaidroja.
Deklarācijā par 2025. gadu Stepaņenko norādījusi 66 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā, bet viņas vīrs Vjačeslavs Stepaņenko savā deklarācijā - 57 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā. Skaidras naudas aprites saglabāšanu kā vienu no vēlēšanu solījumiem politiķe pamatoja ar personas brīvību un iespēju norēķināties elektrības pārrāvumu laikā. Viņa noraidīja šā politiskā piedāvājuma sasaistīšanu ar saviem uzkrājumiem.
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"Kāpēc jūs visu laiku gribat sasaistīt to ar manu dzīvi?" intervijā vaicāja Stepaņenko.