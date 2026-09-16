Latvijai tuvojas aukstā fronte.
Sabiedrība
Šodien 07:35
Trešdien gaiss iesils līdz +22 grādiem, taču Latvijai jau tuvojas aukstā fronte
Trešdien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +18..+22 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis. Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē, sākot no rietumiem, gaidāms lietus.
Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metri sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Rīgā nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz +21 grādam.
Skandināvijā atrodas ciklons, no rietumiem Latvijai tuvojas aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1011-1016 hektopaskāli jūras līmenī.