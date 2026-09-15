Latvijas visdažādākā mirdzuma zvaigznes godina Uļjanu Semjonovu, pulcējoties Viestura Kairiša spēlfilmas "Uļa" pirmizrādē. FOTO
15. septembrī Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā kinoteātrī "Splendid Palace" piedzīvoja režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa", kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās.
Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību.
Filmas scenārija autori ir Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors ir Kairišs, bet producents - Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne.
Spēlfilma "Uļa" piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā "Un Certain Regard" un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars".
Līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem vairākās pilsētās notiks seansi, kuros skatītāji varēs ne tikai noskatīties kinolenti, bet arī satikt tās radošo komandu, dzirdēt aizkulišu stāstus un uzzināt vairāk par filmas tapšanu. Filmas "Uļa" seansi ar radošo komandu notiks Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Viļānos, Valmierā, Daugavpilī un Tukumā.
Filmas "Uļa" seansi ar radošo komandu gaidāmi 16. septembrī Rīgas kinoteātros "Forum Cinemas" un "Splendid Palace", kā arī 19. septembrī "Apollo Kino Rīga Plaza", savukārt Cēsīs - 18. septembrī koncertzālē "Cēsis" un Valmierā - kinoteātrī "Kino Gaisma".
Paredzēts, ka seanss ar radošo komandu 20. septembrī notiks Rēzeknes koncertzālē "Gors" un Viļānu kultūras namā, 21. septembrī Daugavpils Kultūras pilī, bet 27. septembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā.
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Filma "Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar studijām "Allfilm" Igaunijā, "Staron Film" Polijā un "Tremora" Lietuvā.
Pēdējā gaitā pavadīta basketbola leģenda Uļjana Semjonova. 15.01.2025.
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Semjonova apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.
Uļjana Semjonova aizsaulē devās 2026. gada 8. janvārī 73 gadu vecumā. No 1968. līdz 1987. gadam viņa bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere - vienpadsmitkārtēja Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa ieguvēja, četrkārtēja Tautu spartakiādes čempione. Spēlējot Padomju Savienības izlasē, viņa bija divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione. 1993. gadā kā pirmā eiropiete uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā - Sieviešu basketbola Slavas zālē, 2007. gadā - FIBA Slavas zālē. Pēc sportistes karjeras beigām Semjonova izveidoja un ilgus gadus vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, organizējot dažāda veida palīdzību sporta veterāniem.