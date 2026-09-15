Izstādes "Bodies Evolution" atklāšana; 15.09.2026.
Tirdzniecības centra "Teika Plaza" telpās atklāta cilvēka ķermeņa uzbūvei veltīta izstāde "Bodies Evolution".
Kultūra
Vakar 23:32
Par savu uzbūvi interesējošies ļaudis pulcējas uz "Bodies Evolution" izstādi. FOTO
Tirdzniecības centra "Teika Plaza" telpās otrdien atklāta cilvēka ķermeņa uzbūvei veltīta izstāde "Bodies Evolution".
Gadu gaitā izstāde eksponēta daudzviet pasaulē, piesaistot vairāk nekā 30 miljonus apmeklētāju un kļūstot par vienu no starptautiskajiem projektiem anatomijas un zinātnes popularizēšanas jomā.
Izstāde piedāvā iespēju ielūkoties cilvēka organismā. Ekspozīcijā apskatāmi vairāk nekā 100 anatomiski eksponāti, tostarp astoņi plastinēti cilvēka ķermeņi, kas ļauj detalizēti iepazīt organisma uzbūvi un izprast sirds, smadzeņu, plaušu, muskuļu, kaulu un citu orgānu darbību.