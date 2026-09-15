Liepājā noskaidroti otrā kultūras projektu konkursa rezultāti
Noslēdzoties 2026. gada otrā kultūras projektu konkursa pieteikumu pieņemšanai, no 34 iesniegumiem finansējums piešķirts 15 daudzveidīgiem projektiem mākslas, mūzikas, literatūras un kultūras mantojuma jomās. Atbalstītās iniciatīvas īstenos no 2026. gada 1. oktobra līdz 2027. gada 31. martam, stiprinot Liepājas kultūras ainavu.
2026. gada 25. augusta pusnaktī noslēdzās pieteikumu iesniegšana 2026. gada otrajam kultūras projektu konkursam. Kopumā tika saņemti 34 pieteikumi, no kuriem finansiāls atbalsts piešķirts 15 projektiem.
Atbalstu saņēmuši daudzveidīgi kultūras un radošie projekti dažādās mākslas, mūzikas, literatūras un kultūras mantojuma jomās. Iesniegtos projektus vērtēja komisija, kuras sastāvā ir astoņi nozares profesionāļi. Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2026. gada 1. oktobra līdz 2027. gada 31. martam.
Šogad atbalstu saņēmuši daudzveidīgi kultūras projekti – tiks radīts Liepājas goda tērps, īstenoti koncerti un jauniestudējumi, izdots romāns, turpināta Liepājas Radio teātra un hiphopa kultūras raidījuma darbība, kā arī attīstīts Liepājas Hammond muzejs. Finansējums piešķirts arī audiovizuālās mākslas projektiem, starptautiskām radošajām darbnīcām un pieredzes apmaiņai, kamermūzikas koncertiem, kultūrizglītojošām nodarbībām, erudīcijas spēlēm un līdzdalības mākslas norisēm.
Konkursam iesniegtos projektus izskatīja žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece attīstības jautājumos Silva Vucena, SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" struktūrvienības LOC Olimpiskais centrs vadītājs Aigars Kārkliņš, Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Aiga Vistiņa, SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” bijusī valdes locekle Vita Hartmane, Nodibinājums "Nodibinājums Liepāja 2027" valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa, SIA ”Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekle Sintija Pusaudze, Liepājas Centrālās administrācijas izpilddirektora padomniece Antra Brūna un komisijas priekšsēdētājs Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns.
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Atbalstīto projektu saraksts (projekta iesniedzējs, nosaukums, piešķirtais finansējums):
- Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš", “Liepājas goda tērps”, 4000 EUR;
- SIA “ODD Reality”, “Teika par būtību “ 4000 EUR;
- Austras biedrība, “Dziesminieku koncerti Liepājā”, 3950 EUR;
- SIA "Dienas Grāmata", Andras Manfeldes romāna "Ādama sakne" izdošana, 2000 EUR;
- Biedrība "Ētera Osta", Hiphopa kultūras raidījuma „Īsāk sakot – Garāk sakot” darbības un attīstības nodrošināšana “Radio Liepāja” ēterā, 4000 EUR;
- Nodibinājums Liepājas atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas teātris”, Liepājas Radio teātra darbības turpināšana 2026. /2027. gada sezonā, 3500 EUR;
- Biedrība "Latvijas Diriģentu asociācija", “Saules akmens” 2000 EUR;
- Biedrība “KultūrBĀKA”, “Jazz Songwriting Lab”, 2500 EUR;
- Biedrība “Baringtons K2”, “Rudens noSkaņas Karostā 2026” 3950 EUR;
- Kultūras biedrība “SPEKTRS”, Liepājas Hammond muzeja izveide II posms, 3000 EUR;
- SIA “Liepaja Music”, “Siltās vēstules: Adventa koncerti un līdzdalības mākslas instalācija”, 3000 EUR;
- Biedrība "SVENTĀJA", “Jūra – Liepājas kultūras ainava”, 2500 EUR;
- Biedrība "Latviešu diasporas pārstāvība Brazīlijā", “Latviskums pāri okeānam: zināšanu ceļš no Liepājas uz Ižui”, 4000 EUR;
- Biedrība “LIEPĀJAS NEATKARĪGAIS TEĀTRIS”, Iestudējums “Mežoņi” pēc L. Jaujas un M. Bortņikova lugu motīviem, 4000 EUR;
- Biedrība “Faktu formula”, "Faktu formulas Pavasara sezona 2027", 3600 EUR.