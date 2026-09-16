Liepājā saistībā ar siltumtīklu izbūves darbiem Atmodas bulvārī gaidāmas satiksmes izmaiņas
No otrdienas, 15. septembra, Atmodas bulvārī sāksies siltumtīklu izbūves darbi, kuru dēļ tiks ieviestas satiksmes izmaiņas, tajā skaitā sašaurināti ceļa posmi un vienas joslas kustība. Autovadītāji aicināti ievērot ceļa zīmes, rēķināties ar iespējamu papildu laiku ceļā, bet Ģenerāļa Dankera iela krustojumā ar Atmodas bulvāri uz laiku būs slēgta.
No otrdienas, 15. septembra, Atmodas bulvārī tiks uzsākti siltumtīklu izbūves darbi posmā no Ģenerāļa Dankera ielas virzienā uz gaisa tiltu. Darbu laikā šajā ielas posmā tiks ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas.
Atmodas bulvārī darbu zonā paredzēti īslaicīgi ceļa sašaurinājumi, un atsevišķos posmos transportlīdzekļu satiksme tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu.
Savukārt Ģenerāļa Dankera iela uz laiku nebūs izbraucama krustojumā ar Atmodas bulvāri. Aicinām autovadītājus darbu laikā ievērot ceļa zīmes un satiksmes organizācijas norādes, kā arī rēķināties ar iespējamu papildu laiku ceļā.
Siltumtīklu izbūves darbi ir daļa no plašāka projekta, kura ietvaros tiks izbūvēti siltumtīkli posmā no Šķēdes ielas 11 līdz Atmodas bulvārim 9.
Darbu izpildītājs: SIA “EcoHeat Technologies”
Pasūtītājs: SIA “Liepājas enerģija”
Uzņēmums aicina iedzīvotājus un citus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem darbu norises vietā, ievērot satiksmes organizācijas prasības un rēķināties ar iespējamu papildu laiku ceļā.
SIA “Liepājas enerģija” saka paldies par sapratni un pacietību, kamēr tiek veikti nepieciešamie siltumtīklu infrastruktūras izbūves darbi.
Papildu informācija sazinoties ar uzņēmuma Klientu daļu pa tālruni: 634 8886