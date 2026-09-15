Rosina palielināt komandējuma dienas naudu
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rosina komandējuma dienas naudu Latvijā sākotnēji palielināt no astoņiem līdz 12 eiro, bet turpmāk no 14 līdz 16 eiro dienā, informēja LBAS.
Nepieciešamību palielināt komandējuma dienas naudu vismaz līdz 12 eiro arodbiedrība vairākkārt aktualizējusi sociālā dialoga sarunās, tomēr līdz šim attiecīgi normatīvā regulējuma grozījumi nav veikti. Šo priekšlikumu rīt paredzēts apspriest Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Patlaban Ministru kabineta noteikumi paredz astoņu eiro dienas naudu par katru komandējuma dienu Latvijā. Šādu summu paredzēts izmaksāt arī papildu izdevumu kompensēšanai darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar regulāriem darba braucieniem.
Arodbiedrības uzsver, ka dienas nauda nav piemaksa pie algas, bet gan kompensācija par papildu izdevumiem, kas darbiniekam rodas, pildot darba pienākumus ārpus pastāvīgās darbavietas. Arodbiedrības ieskatā pašreizējais dienas naudas apmērs vairs neļauj pilnvērtīgi segt pat ēdināšanas izdevumus.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norāda, ka tasīte kafijas Latvijā vidēji maksā vismaz trīs eiro, bet pieticīgām pusdienām atkarībā no vietas un reģiona nepieciešami aptuveni seši līdz desmit eiro. Salīdzinoši LIetuvā noteiktais dienas naudas apmērs ir 28 eiro.
Kā uzsver arodbiedrības, jautājums par komandējumu dienas naudu īpaši skar darbiniekus, kuri nodrošina enerģētikas, gāzes pārvades, ūdensapgādes, transporta un citas infrastruktūras darbību. Šie darbinieki dodas darba braucienos, lai apsekotu, remontētu un apkoptu iekārtas, novērstu avārijas un nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.
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Arodbiedrība atzīmē, ka daudzi darba devēji būtu gatavi darbiniekiem maksāt lielāku kompensāciju, tomēr tās daļai, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto apmēru, piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Noteikumu grozīšana ļautu darba devējiem palielināt kompensāciju, nepiemērojot pārsnieguma summai darba samaksai raksturīgo nodokļu slogu.