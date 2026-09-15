Liepājā sveikti sakoptāko namu saimnieki
Liepājā pasniegtas balvas konkursa “Sakoptākais nams” laureātiem, godinot piecus privātmāju īpašumus, divus uzņēmumus un trīs daudzdzīvokļu namus par ieguldījumu estētiskā pilsētvidē. Pašvaldība uzsver iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi un aicina citus sekot labajiem piemēriem.
Turpinot ikgadējo tradīciju godināt liepājniekus, kuri ar rūpību, darbu un radošumu veido sakoptu un estētiski pievilcīgu pilsētvidi, piektdien, 11. septembrī, Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvji klātienē sveica desmit konkursa “Sakoptākais nams” laureātus – privātmāju īpašniekus, uzņēmumu un daudzdzīvokļu namu pārstāvjus.
Privātmāju grupā ar “Sakoptākais nams” titulu tika sumināti pieci saimnieki īpašumiem Miera ielā 8, Otaņķu ielā 15, Kraukļu ielā 4, Ganību ielā 152 un Mežu ielā 63.
Uzņēmumu grupā kā sakoptākie nami tika sveikti divi īpašumi: uzņēmums “Jensen” ar galveno biroju Virssardzes ielā 11, kā arī ārstniecības iestāde “Ascendo klīnika”, Neatkarības rotas ielā 1A.
No vērtēšanai izvirzītajām daudzdzīvokļu mājām ar titulu “Sakoptākais nams” tika sveikti trīs īpašumi – dzīvokļu īpašums Klaipēdas ielā 12, deviņstāvu ēka Krūmu ielā 59, kā arī ēka Roņu ielā 7.
Papildus tam keramiķei Ivetai Matesai tika pasniegta pateicība par iniciatīvu un puķu dobes izveidošanu Rīgas un Tirgus ielas krustojumā, blakus viņas darbnīcai, krāšņojot kopējo publisko vidi.
Visi apsveikto ēku īpašnieki biji patīkami pārsteigti un pateicīgi par saņemto novērtējumu, kas motivē turpināt iesākto. Un novēlēja arī citiem sākt kaut ar mazumiņu, lai kopīgi veidotu košāku un krāšņāku pilsētvidi.
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“Liepājas sakoptākie nami parāda, cik daudz pilsētai dod cilvēku pašu iniciatīva un vēlme parūpēties par savu apkārtni. Katrs sakopts pagalms, pārdomāts labiekārtojums vai radoša ideja papildina pilsētas kopskatu un var kļūt par iedvesmu arī kaimiņiem. Sirsnīgs paldies visiem konkursa laureātiem un ikvienam liepājniekam, kurš rūpējas par savām mājām un apkārtni. Jūsu darbs, laiks un idejas palīdz veidot Liepāju tādu, kādu paši vēlamies redzēt un piedzīvot!” iedzīvotājiem pateicās Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Kopumā 2026. gada konkursa izvērtēšanā tika izvirzītas vairāk nekā 40 adreses, kuras pieteica gan paši īpašnieki, gan arī kaimiņi un garāmgājēji vai tās izvirzīja paši konkursa žūrijas locekļi. Pēcāk no kopējā saraksta tika atlasīti 25 īpašumi, kurus žūrija apbrauca apskatīt klātienē, publiski redzamo teritoriju un ielas fasādes pusi vērtējot individuāli.
Kā ik gadu, sakopto namu īpašniekiem pasniegta īpaša, pie ēkas sienas piestiprināma atzinības plāksnīte ar gadskaitli pilsētas karoga krāsās, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pateicība, kā arī Liepājas pilsētas karogs.
Konkurss "Sakoptākais nams" ir ikgadēja tradīcija, kuras mērķis ir atzinīgi novērtēt Liepājas iedzīvotājus, kuri ar savu darbu un radošumu veido patīkamu, estētisku un sakoptu vidi, kas redzama ikvienam garāmgājējam, un motivēt arī citus apkārtējos namus piedomāt pie savu īpašumu sakoptības.