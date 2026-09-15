Liepājas Reģionālā slimnīca dalās pieredzē ar Vidzemes slimnīcas kolēģiem
11. septembrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Vidzemes slimnīcas Personāla daļas komanda.
Vizītes laikā kolēģi iepazinās ar mūsu slimnīcas darbu un pārrunāja personālvadības, darba aizsardzības, darbinieku labbūtības un juridiskās jomas aktualitātes. Tāpat notika pieredzes apmaiņa par darba organizāciju, ikdienas procesiem un jautājumiem, ar kuriem abas slimnīcas saskaras savā darbā.
Īpaša uzmanība tika pievērsta arī praktiskiem jautājumiem – Horizon un HOP lietošanai, obligāto veselības pārbaužu organizēšanai, darbinieku labbūtības pasākumiem un tās novērtēšanai, vides risku izvērtēšanai, kā arī dažādiem personāla vadības procesiem.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāja Vēsma Silkalne uzsver, ka šādas tikšanās ir vērtīgas, jo abas slimnīcas darbojas līdzīgā vidē un saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem.
“Šī bija iespēja pārrunāt aktuālos jautājumus, dalīties pieredzē, pārrunāt sasniegumus un izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras abas slimnīcas. Mēs esam viena līmeņa slimnīcas, un tas mūs vieno. Arī problēmas un izaicinājumi daudzējādā ziņā ir līdzīgi, tāpēc šāda pieredzes apmaiņa mums bija ļoti vērtīga,” stāsta Vēsma Silkalne.
Arī Liepājas Reģionālās slimnīcas kolēģiem bija iespēja uzzināt par Vidzemes slimnīcas pieeju jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli arī mūsu slimnīcā, tostarp darba aizsardzībā, obligāto veselības pārbaužu organizēšanā, darbinieku labbūtības veicināšanā un dažādu digitālo risinājumu izmantošanā.
Šādas pieredzes apmaiņas ļauj ne tikai dalīties ar jau paveikto, bet arī paraudzīties uz ikdienas darba procesiem no cita skatpunkta un pārņemt idejas, kas var būt noderīgas abu slimnīcu turpmākajā darbā.