Protesta akcijas laikā Saldus novada skolēnu pārvadājumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā
Saldus novadā skolēnu pārvadājumi 16. septembrī notiks ierastajā kārtībā, taču AS “Liepājas autobusu parks” dalība protesta akcijā “Viena diena bez sabiedriskā transporta” var ietekmēt reģionālo autobusu reisus, tāpēc aicinām sekot aktuālajai informācijai uzņēmuma kanālos.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā Raivis Zīrups informē, ka 16. septembrī Latvijā notiekošā protesta akcija “Viena diena bez sabiedriskā transporta” neietekmēs skolēnu pārvadājumus Saldus novadā.
Saldus novadā skolēnu pārvadājumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā.
Aicinām sekot līdzi informācijai par AS “Liepājas autobusu parks” reisu izpildi!
AS “Liepājas autobusu parks” informē, ka 2026. gada 16. septembrī piedalīsies Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) rīkotajā protesta akcijā “Viena diena bez sabiedriskā transporta”. Tās rezultātā var tikt ietekmēta AS “Liepājas autobusu parks” apkalpoto reģionālo autobusu reisu izpilde. Protesta akcija attiecas tikai uz reģionālajiem pārvadājumiem.
Aicinām pasažierus savlaicīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai par reģionālo reisu izpildi. Informācija par konkrēti ietekmētajiem reisiem tiks publicēta AS “Liepājas autobusu parks” mājaslapā un citos uzņēmuma informatīvajos kanālos.