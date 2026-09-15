Remontdarbu laikā slēgta izbraukšana no Lielcieceres ielas uz autoceļa A9
Foto: Saldus novada dome
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Remontdarbu laikā slēgta izbraukšana no Lielcieceres ielas uz autoceļa A9

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Remontdarbu laikā pie A9 ir uzstādītas ceļa zīmes, kas norāda izbraukšanas virzienu uz autoceļu un nosaka satiksmes organizāciju. Aicinām autovadītājus sekot zīmēm, plānot maršrutu ar papildu laiku un ievērot norādījumus drošai braukšanai.

Remontdarbu laikā slēgta izbraukšana no Lielciecer...

Lai nodrošinātu ērtu un drošu nokļūšanu uz A9, ir uzstādītas ceļa zīmes, kas norāda izbraukšanas virzienu uz autoceļu A9.

Saldus novada dome aicina autovadītājus remontdarbu laikā pievērst uzmanību ceļa zīmēm, ievērot norādīto satiksmes organizāciju un plānot savu maršrutu ar papildu laika rezervi.

Lūdzam būt saprotošiem un ievērot satiksmes organizācijas prasības remontdarbu laikā!

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