Bauskas novadā aizvadīts Latvijas Ordeņu brālības 28. salidojums
Bauskas novadā 12. septembrī norisinājās Latvijas Ordeņu brālības 28. salidojums, pulcējot valsts augstāko apbalvojumu saņēmējus un izceļot novada kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākumā pirmo reizi piešķīra LOB Goda zīmi, sveica jaunus biedrus un nodeva ceļojošo vimpeli nākamajam rīkotājam – Dienvidkurzemes novadam.
12. septembrī Bauskas novadā norisinājās Latvijas Ordeņu brālības (LOB) 28. salidojums, pulcējot valsts augstāko apbalvojumu saņēmējus no visas Latvijas. Bauskas novada pašvaldībai bija gods un prieks uzņemt LOB biedrus un viesus, ļaujot viņiem iepazīt novada kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas vietas un cilvēkus.
Salidojuma vadmotīvs “Zem zelta ozola zariem” simboliski vienoja visas dienas norises. Ozols latviešu kultūrā saistās ar izturību, gudrību, drosmi un piederību savai zemei, savukārt salidojums bija iespēja vienuviet satikties pieredzei un jaunām idejām, pagātnes mantojumam un nākotnes iecerēm.
Salidojuma svinīgā atklāšana notika Bauskas pils muzejā. Dalībniekus sveica Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks:
Jūs esat tie, kas rāda piemēru mūsu valstij, mūsu iedzīvotājiem, skolēniem, sabiedrībai, kā ir jāstrādā, kā ir jācīnās un jādara vienmēr labāk, nekā pieņemts. Mēs šodien esam Bauskas novada senākajā ēkā, šis ir mūsu lepnums, tāpat kā Rundāles pils un Mežotnes pils. Mēs esam trīs upju satekā, mēs esam Zemgales sirdī, un Skaistkalnē mums ir kritene sirds formā. Es priecājos jūs visus pieņemt ciemos, iepazīstināt ar mūsu novadu un, protams, novēlu atcerēties, ka Bauskas novads vienmēr jūs laipni gaidīs.
Biedrības ‘’Latvijas Ordeņu brālība’’ valdes priekšsēdētājs Juris Griķis atgādināja:
Mēs jau 28. reizi satiekamies kopā, un tas ir laiks, kas pagājis nemanot tiem, kuri ir biedri kopš dibināšanas. Arī šodien ir biedri no pirmās dibināšanas dienas, pirmā Lielvārdes salidojuma. Mani ļoti priecē tas, ka esam tādā skaistā vietā, kas ir daļa no Latvijas diženuma. Mums ir tāda tradīcija, ka šajā svētku reizē uzņemam jaunus biedrus, kā arī skan pateicība biedriem, kuri aktīvi darbojas. Šodien aicinu uzņemt Latvijas Ordeņu brālībā vienu no izcilām etnogrāfēm, zinātņu doktori Aiju Jansoni.”
Kā arī pirmo reizi tika pasniegta LATVIJAS ORDEŅU BRĀLĪBAS GODA ZĪME. To piešķirs cilvēkiem, kuri ar savu ilggadīgo un nozīmīgo darbu ir pelnījuši īpašu atzinību, bet nav saņēmuši Valsts augstākos apbalvojumus.
Pirmā Goda zīme – sudraba medaļa un Diploms – piešķirta Verai Veilandei par priekšzīmīgu un ilggadīgu darbu Latvijas Ordeņu brālības sabiedriskās dzīves stiprināšanā.
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Atklāšanas ceremonijā tika uzsvērta cieņa pret Latviju, novadu un Latvijas Ordeņu brālības tradīcijām. Svinīgo noskaņu papildināja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas orķestra priekšnesumi. Pasākumu vadīja aktieris Juris Hiršs.
Pēc svinīgās atklāšanas salidojuma dalībnieki trīs grupās devās iepazīt Bauskas novadu. Viņi apmeklēja Bauskas muzeju, Mežotnes pili un Igo Mūzikas un mākslas centru “Ceplis”, iepazīstot gan novada vēsturisko mantojumu, gan kultūras un radošo vidi.
Dienas turpinājumā dalībnieki pulcējās atpūtas kompleksā “Miķelis”, kur baudīja pusdienas un apskatīja seno spēkratu kolekciju.
Salidojuma noslēguma daļa norisinājās Iecavas kultūras namā. Dalībnieki atkal pulcējās kopā, lai atskatītos uz aizvadīto dienu, dalītos iespaidos un pateiktos tiem, kuri bija iesaistīti salidojuma organizēšanā.
Pasniedzot pateicības rakstus, Latvijas Ordeņu brālība izteica pateicību Bauskas novada pašvaldībai un pasākuma organizēšanā iesaistītajiem par ieguldīto darbu un veiksmīgo sadarbību.
Domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks uzsvēra, ka salidojums bija iespēja parādīt novada daudzveidību un cilvēkus, kuri palīdz to veidot:
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Man tiešām ir prieks, ka jūs esat novērtējuši mūsu novadu, mūsu uzņēmējus un pilis. Man jāsaka milzīgs paldies pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājai un Sabiedrisko attiecību nodaļai, kas spēja noorganizēt jums šo dienu.”
Savukārt Latvijas Ordeņu brālības biedre, tēlniece Vija Dzintare Bauskas novadam pasniedza viņas veidotu piemiņas medaļu ar Bauskas pils siluetu, kas novadam paliks kā piemiņa no LOB 28. salidojuma, sakot:
Domājot par nākotni, sargājiet savas vērtības. Tās šeit ir iemūžinātas.”
Īpašs sarīkojuma notikums bija arī Latvijas Ordeņu brālības dāvinājums Bauskas jaunajai bibliotēkai, kuras atklāšana Uzvaras ielā 3 gaidāma jau drīz. Brālības valdes līdzpriekšsēdētāja Kamena Kaidaka A. Mačekam pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Kārļa Štrāla romāna “Karš” trīs eksemplārus.
Latvijas Ordeņu brālības ceļojošais vimpelis tika nodots nākamā gada salidojuma rīkotājiem – Dienvidkurzemes novadam. Kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina, saņemot salidojuma rīkošanas stafeti, atzina, ka šī diena Bauskas novadā ir neaizmirstama un Dienvidkurzemei būs, uz ko tiekties.
Noslēguma pasākumā izskanēja arī Iecavas folkloras kopas “Tarkšķi” muzikālais sveiciens. Tautas tradīcijas, kas cauri paaudzēm saglabā mūsu kultūras mantojumu, kļuva par simbolisku akcentu dienai, kuras pamatā bija piederība, cieņa un kopā būšana.
Bauskas novada pašvaldība pateicas Latvijas Ordeņu brālībai par uzticēšanos un iespēju uzņemt 28. salidojumu, kā arī visiem Bauskas novada iestāžu un organizāciju pārstāvjiem un citiem iesaistītajiem, kuri ar savu darbu palīdzēja šo dienu veidot sirsnīgu, cieņpilnu un atmiņā paliekošu.
Sirsnība, satikšanās prieks – tā varētu raksturot LOB 28. salidojumu, kas šogad notika Bauskas novadā. Iespaidu ir daudz, jo novada vadība bija parūpējusies, lai mūsu Ordeņu brālības cilvēki iepazītu gan novada pagātni, gan tagadni. Mežotnes pils, Bauskas muzejs un Igo mākslas un mūzikas kultūrvieta “Ceplis” apliecināja, ka te dzīvo krietni un darbīgi cilvēki. Sirsnīgs paldies novada vadībai, kas LOB biedriem sagādāja patiesu prieku un atpūtu!” tā par salidojumu saka LOB biedre, tautā iemīļotā ziņu diktore un ziņu redaktore, ilggadējā Latvijas Radio darbiniece, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Sandra Glāzupa.