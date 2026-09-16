Pēc plašiem remontdarbiem ekspluatācijā nodots Babītes sporta kompleksa peldbaseins
Šī gada 10. septembrī pēc plašiem remontdarbiem ekspluatācijā nodots Babītes sporta kompleksa peldbaseins.
1. septembrī, pēc apjomīgiem remontiem, ekspluatācijā atkal nodots Babītes sporta kompleksa peldbaseins. Rekonstrukcijas gaitā pārbūvēts pagraba pārsegums, aizstājot bojātās vietas, peldbaseinā uzstādīta nerūsējošā tērauda konstrukcija, bet ģērbtuvēm un tualetēm veikta pilna atjaunošana (t. sk. komunikāciju nomaiņa).
Remonta procesā atklāti iepriekš neiezīmēti defekti, kuru novēršana pagarināja darbu grafiku. Tomēr drīz baseins atkal būs pieejams apmeklētājiem, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Par skolēnu nodarbībām mācību un interešu izglītības ietvaros vecāki informāciju saņems individuāli e-klasēs; nodarbību sākums plānots jau mēneša beigās. Publiskie peldēšanas laiki tiks paziņoti tuvākajā laikā pašvaldības komunikācijas kanālos, apmeklētāju uzņemšana plānota no oktobra sākuma.
Būvdarbu kopējās izmaksas – nedaudz virs 970 tūkstošiem eiro (bez PVN).