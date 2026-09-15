Ķekavas novada mammas aicina pieteikties bezmaksas atbalsta nodarbībām
Biedrība “Spēkavieta” aicina Ķekavas novada mammas, kurām ir vismaz viens bērns vecumā līdz trim gadiem, pieteikties bezmaksas atbalsta nodarbību ciklam “Spēka pietura”. Nodarbības oktobrī un novembrī notiks Mercendarbes muižā Baldonē.
Plānotas sarunas un praktiskas aktivitātes: vajadzību un iekšējo resursu izzināšana, elpošanas vingrojumi, ķermeņa atslābinošas tehnikas ar rebozo lakatiem, apzinātā zīmēšana un pašanalīze, pašmasāžas tehnikas, kā arī skaņu terapija relaksācijai, vēsa Ķekavas novada pašvaldība.
Nodarbības notiks divās grupās
1. grupa:
- 18. oktobrī plkst. 10.00–15.00;
- 31. oktobrī plkst. 10.00–15.00.
2. grupa:
- 24. oktobrī plkst. 10.00–15.00;
- 1. novembrī plkst. 10.00–15.00.
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Projektu īsteno biedrība “Spēkavieta” kopā ar speciālistu komandu: PEP mammu Lauru Eglīti-Jefanovu, dūlām Lindu Sirsniņu un Kristīni Reikmani, kā arī SPA kosmētisko masieri Juritu Gurčus.
Dalība nodarbībās bez maksas, tomēr vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 30. septembrim, aizpildot elektronisko pieteikumu.
Biedrības “Spēkavieta” projekts ir viens no desmit sabiedrības integrācijas iniciatīvām, kas šogad saņēmušas Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Mērķis – veicināt dažādu sabiedrības grupu iesaisti, sadarbību un piederību vietējai kopienai.