Siguldā norisināsies jau divdesmitā Rudens Stādu parāde
Rudens dārzkopībā nereti tiek dēvēts par otro pavasari. Tā ir sezona, kad daba atklāj savu krāšņumu visā pilnībā – koki un krūmi iekrāsojas košās rudens krāsās, hortenzijas un graudzāles sasniedz savu dekorativitātes kulmināciju, bet daudzi augi tieši septembrī parāda savu patieso raksturu. Vienlaikus rudens ir arī viens no piemērotākajiem laikiem jaunu stādījumu veidošanai, jo silta augsne un pietiekams mitrums veicina sekmīgu augu iesakņošanos.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, tieši tādēļ 19. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Siguldas Svētku laukumā norisināsies divdesmitā jubilejas Rudens Stādu parāde – viens no nozīmīgākajiem dārzkopības nozares pasākumiem Latvijā, ko organizē Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Jau vairāk nekā divus gadu desmitus Stādu parādēs vienkopus pulcējas Latvijas stādaudzētāji, dārzkopības profesionāļi un dārzu saimnieki no visas Latvijas. Pasākumu galvenais mērķis ir popularizēt Latvijā audzētus stādus, stiprināt vietējo stādaudzēšanas nozari un veicināt sabiedrības izpratni par kvalitatīva, mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērota stādāmā materiāla nozīmi.
Kāpēc Rudens Stādu parādi ir vērts apmeklēt?
Rudens Stādu parāde nav tikai iespēja iegādāties augus – tā ir iespēja tos ieraudzīt to skaistākajā brīdī. Atšķirībā no pavasara, kad liela daļa augu tikai mostas, rudenī iespējams novērtēt lapojumu krāsas, ogu dekorativitāti, skujeņu toņus, hortenziju ziedkopu pārvērtības un citu dekoratīvo augu patieso krāšņumu. Daudzas šķirnes tieši rudenī kļūst par dārza galvenajām rotām, ļaujot vieglāk izvēlēties augus, kas priecēs arī turpmākajos gados.
Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš norāda: “Rudens Stādu parāde ir svētki ikvienam dārza mīļotājam. Tā ir iespēja vienkopus satikt Latvijas stādaudzētājus, saņemt profesionālus padomus un izvēlēties augus, kas mūsu klimatā sevi jau pierādījuši. Rudenī augi atklāj savu īsto raksturu – košās lapas, dekoratīvās ogas un bagātīgās ziedkopas ļauj ieraudzīt to skaistumu, ko pavasarī vēl nevar novērtēt. Tieši tāpēc rudens ir īstais laiks gan iedvesmai, gan pārdomātai augu izvēlei.”
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Dārzkopības speciālisti uzsver, ka rudens ir īpaši piemērots periods koku, krūmu un daudzgadīgo augu stādīšanai. Augsne vēl ir silta, bet gaisa temperatūra kļūst mērenāka, tādēļ augi līdz ziemai paspēj izveidot spēcīgu sakņu sistēmu un pavasarī uzsāk augšanu ar pilnu sparu.
Vairāk nekā stādu tirgus
Rudens Stādu parādē būs pieejams plašs Latvijā audzētu augļu koku, ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu, skujeņu, rožu, hortenziju, ziemciešu, graudzāļu, kā arī retu augu piedāvājums. Pasākumā varēs iegādāties arī dārza preces un inventāru, amatnieku darinājumus un vietējo mājražotāju produkciju, kā arī saņemt individuālas konsultācijas no pašiem audzētājiem par augu izvēli, kopšanu un dārza plānošanu.
Latvijas stādaudzētāji ik gadu iegulda darbu, lai piedāvātu augus, kas ir piemēroti mūsu klimatam, izturīgi un ilgmūžīgi. Rudens Stādu parāde ir iespēja satikt audzētājus klātienē, iepazīt jaunākās šķirnes un saņemt profesionālus padomus tieši no cilvēkiem, kuri augus audzē ikdienā.
Stādu audzētāju biedrības organizētās Stādu parādes ir vienīgie šāda mēroga nozares pasākumi Latvijā, kur apmeklētāji var būt droši, ka stādu piedāvājumā ir Latvijā audzēti stādi. To uzrauga biedrības izveidotā Ētikas komisija, kas kontrolē atbilstību definīcijai “Latvijā audzēts stāds”. Šis kvalitātes princips gadu gaitā kļuvis par vienu no galvenajām Stādu parādes vērtībām un apliecinājumu vietējo stādaudzētāju profesionalitātei.
Svētki visai ģimenei
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Līdzās plašajam stādu un dārza preču piedāvājumam visas dienas garumā Rudens Stādu parādē valdīs svētku atmosfēra. Siguldas novada pašvaldība kā ilggadējs pasākuma sadarbības partneris organizēs kultūras programmu, papildinot pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem un aktivitātēm visai ģimenei. Detalizēta kultūras programma tiks izziņota tuvāk pasākuma norises datumam.
Neatkarīgi no tā, vai plānojat papildināt savu dārzu ar jauniem augiem, meklējat profesionālu padomu vai vienkārši vēlaties pavadīt skaistu rudens dienu Siguldā, Rudens Stādu parāde būs vieta, kur satikt Latvijas stādaudzētājus, smelties iedvesmu un izvēlēties kvalitatīvus, Latvijā audzētus stādus.
Ieeja – bez maksas.