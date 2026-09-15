No 1. oktobra Mārupes novadā ievērojami pieaugs siltumenerģijas tarifs
No 2026. gada 1. oktobra novadā stāsies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, kas pret esošo būs par 22,67% augstāks. Galvenais sadārdzinājuma iemesls – pieaugušas dabasgāzes iegādes izmaksas.
Dabasgāze ir nozīmīga siltumenerģijas ražošanas izmaksu sastāvdaļa, tāpēc tās cenas kāpums tieši paaugstina tarifu. Pēc SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” iepirkuma noslēguma dabasgāzes cena palielinājusies par 34%, skaidro Mārupes novada pašvaldība.
Šogad ar kurināmā izmaksu kāpumu saskaras arī citi siltumapgādes uzņēmumi Latvijā – dārgāka kļuvusi ne vien dabasgāze, bet arī citi kurināmie, tostarp šķelda un kokskaidu granulas.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) metodiku tarifā iekļauj arī 2025. gada neparedzētās izmaksas. Tās pārsvarā izraisīja energoresursu cenu svārstības – 94% saistīti ar dabasgāzes cenas pieaugumu 2025. gada otrajā pusgadā, 6% – ar elektroenerģijas iepirkuma sadārdzinājumu.
Ņemot vērā jauno dabasgāzes cenu un 2025. gada neparedzētās izmaksas, siltumenerģijas gala tarifs (bez PVN) būs:
- līdz 2026. gada 30. septembrim – 95,60 EUR/MWh
- no 2026. gada 1. oktobra līdz 2027. gada 30. septembrim – 117,28 EUR/MWh
- no 2027. gada 1. oktobra – 113,22 EUR/MWh
Kā veidojas tarifs? No 2026. gada 1. oktobra lielāko daļu veidos siltumenerģijas ražošana – 92,92 EUR/MWh. Pārējās komponentes:
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- pārvade un sadale – 12,29 EUR/MWh
- tirdzniecība – 2,03 EUR/MWh
- dabasgāzes akcīzes nodoklis – 6,98 EUR/MWh
- neparedzētie izdevumi – 4,06 EUR/MWh