Siguldas autoosta un dzelzceļa stacija.
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Šodien 15:55
Siguldas un Limbažu maršrutos autobusu kustība 16. septembrī tomēr netiks traucēta
Precizējot iepriekš publicēto informāciju par 16. septembrī paredzēto reģionālo pasažieru pārvadātāju akciju, Siguldas novada pašvaldība informē, ka SIA “VTU Valmiera” apkalpotie reģionālo autobusu reisi maršruta tīkla daļā “Limbaži, Sigulda” tomēr tiks nodrošināti. Autobusi kursēs atbilstoši noteiktajam kustības sarakstam.
Ņemot vērā iepriekš izskanējušo informāciju par iespējamām izmaiņām reģionālo autobusu kustībā, Siguldas novada pašvaldība iesaistījās pārrunās ar atbildīgajām institūcijām un pārvadātāju, lai noskaidrotu situāciju un rastu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem.
Maršruta tīkla daļā “Limbaži, Sigulda” noslēgtais pārvadājumu līgums ir uz īsāku termiņu un paredz regulāru pakalpojuma cenas indeksāciju, kas ļauj elastīgāk reaģēt uz izmaksu izmaiņām. Šie nosacījumi atšķiras no ilgtermiņa, tostarp 10 gadu, pārvadājumu līgumiem.
Līdz ar to braucienus 16. septembrī var plānot kā ierasts.
Siguldas novada pašvaldība turpinās sekot līdzi situācijai un informēs iedzīvotājus, ja būs gaidāmas izmaiņas.