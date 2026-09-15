Rīgā noslēgusies oficiālā peldsezona; peldvietas gatavo “roņiem”
Šonedēļ, 15. septembrī, noslēgusies oficiālā peldsezona, taču Rīgas peldvietās rosība nebeidzas – labvēlīgo laikapstākļu dēļ iedzīvotāji turpina apmeklēt atpūtas vietas pie ūdens, savukārt pašvaldība sāk tās pielāgot rudens un ziemas sezonai, īpaši domājot par ziemas peldēšanas cienītājiem jeb “roņiem”.
“Peldsezona oficiāli ir beigusies, bet Rīgas peldvietās dzīve neapstājas. Arvien vairāk cilvēku peldas arī rudenī un ziemā, tāpēc ir svarīgi, lai viņiem būtu pieejama pamatinfrastruktūra un regulāra informācija par ūdens kvalitāti. Vienlaikus aicinu ziemas peldētājus nepārvērtēt savus spēkus, izvēlēties drošas peldvietas un īpaši aukstā laikā ūdenī nedoties vienatnē,” uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Šogad Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (MVD) apsaimniekoja deviņas oficiālās peldvietas. Par oficiālu peldvietu kļuva arī jaunizveidotā un labiekārtotā Bolderājas karjera peldvieta. Četrās Rīgas peldvietās šovasar plīvoja Zilais karogs - ceturtais pilsētas Zilais karogs šogad tika pacelts Daugavgrīvas peldvietā.
Visās oficiālajās peldvietās sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldi sezonas laikā tika nodrošināts glābēju darbs. No 15. maija līdz 15. septembrim pašvaldības policijas darbinieki izglāba četras slīkstošas personas, piedalījās 14 glābšanas darbos un pirmo palīdzību sniedza 65 cilvēkiem. Glābēji arī atrada un vecākiem nogādāja 11 nomaldījušos bērnus. Uz ūdens pārbaudītas vairāk nekā 470 laivas, 170 gadījumos konstatējot administratīvos pārkāpumus.
Infrastruktūru pie jūras saglabās līdz oktobra sākumam
Ņemot vērā silto rudens sākumu un to, ka cilvēki turpina izmantot peldvietas, Vecāķu, Vakarbuļļu un Daugavgrīvas pludmalēs koka pastaigu laipas, pārģērbšanās kabīnes, atpūtas solus un volejbola laukumu aprīkojumu plānots saglabāt vismaz līdz oktobra sākumam.
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Vēlāk daļa pārvietojamās infrastruktūras Rīgas līča piekrastes peldvietās tiks demontēta un līdz pavasarim novietota glabāšanā. Tas nepieciešams, jo rudens un ziemas vētras var būtiski sabojāt pludmalēs izvietotās laipas, solus, kabīnes un citu inventāru.
Vecāķu, Vakarbuļļu un Daugavgrīvas peldvietās ziemas periodā tiks saglabātas stacionārās pārģērbšanās kabīnes pie galvenajām pieejām.
Savukārt iekšzemes peldvietās un aktīvās atpūtas zonās inventāru ziemas sezonā nav plānots noņemt. Pārģērbšanās kabīnes un soliņi būs pieejami Lucavsalā, Ķīpsalā, Rumbulā, Bābelītes ezerā, Velnezerā, Bolderājas karjerā, Dārziņos un Zirņu salā, kā arī pie Buļļupes Birzes ielā un Hapaka grāvja pie Kleistu ielas.
Ūdens kvalitāti pārbaudīs arī ziemā
Atbalstot ziemas peldētājus, MVD arī šajā ziemas sezonā turpinās organizēt peldūdens paraugu ņemšanu un mikrobioloģiskās kvalitātes pārbaudes ziemas peldētāju iecienītākajās vietās – Lucavsalas līča, Ķīpsalas, Rumbulas, Vakarbuļļu un Vecāķu peldvietās, kā arī Bābelītī.
Arī oficiālās peldsezonas laikā pašvaldība nodrošināja papildu peldūdens monitoringu aktīvās atpūtas zonās un citās iedzīvotāju iecienītās peldēšanās vietās.
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Sezonā uzlabota peldvietu infrastruktūra
2026. gada sezonā veikti vairāki peldvietu labiekārtošanas darbi. Vakarbuļļos darbu sāka jauna glābšanas stacija, atjaunota kāpu zonas koka atbalsta siena un uzlabota satiksmes organizācija piebraucamajā ceļā un autostāvvietās.
Vecāķu peldvietā uzstādītas papildu informatīvās zīmes, atjaunots pludmales volejbola laukumu aprīkojums un uzstādīti seši jauni divpusēji pludmales soli. Jauni informatīvie stendi izgatavoti Bolderājas karjera un Daugavgrīvas peldvietām.
Sezonas laikā Rīgas līča un Ķīpsalas peldvietās regulāri irdināta smilts virskārta, remontētas pastaigu laipas, soli un pārģērbšanās kabīnes, bet aktīvās atpūtas zonās pie ūdenstilpēm atjaunots smilts segums sauļošanās zonās un bērnu rotaļu laukumos.
MVD apsaimniekoto oficiālo peldvietu kopējā teritorija ir vairāk nekā 435 000 kvadrātmetru, bet to krasta līnijas kopgarums – 2,8 kilometri. Savukārt aktīvās atpūtas zonas pie ūdens aizņem vairāk nekā 840 000 kvadrātmetru.
2027. gadā pašvaldība plāno turpināt peldvietu infrastruktūras atjaunošanu – Rīgas līča peldvietās paredzēts uzstādīt jaunas koka pastaigu laipas, iekšzemes peldvietās pļaut ūdensaugus un papildināt smilts segumu, kā arī atjaunot soliņus, pārģērbšanās kabīnes, atkritumu tvertnes un citu pārvietojamo inventāru.