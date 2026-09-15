Dažiem pārvadātājiem protesta akcijas dēļ draud iespaidīgs sods par neizpildītajiem reisiem
Dažiem pārvadātājiem, kuri piedalīsies protesta akcijā trešdien, 16. septembrī, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro, norādīja Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Viņš uzsvēra, ka ATD uz visiem līgumiem skatās no juridiskās puses un līgumi paredz soda sankcijas par nepildītajiem reisiem.
Viņš skaidroja, ka ikvienam pārvadātājam ir atšķirīgs reisu skaits, tomēr ATD provizoriskie aprēķini liecina, ka dažiem pārvadātājiem sods varētu pārsniegt 100 000 eiro. Lapiņš norādīja, ka līgumos ir noteikts soda apmērs par vienu reisu, bet, sasniedzot konkrētu reisu skaitu, mainās līguma soda summa.
Protesta akcijā piedalīsies SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Hansabuss Latvija", AS "Talsu autotransports", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Norma-A", kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un SIA "Dautrans". Minēto pārvadātāju reģionālo autobusu reisi netiks izpildīti pilnā apmērā visas dienas garumā.
Potenciāli visvairāk reisu - 877 - neizpildīs "Liepājas autobusu parks", seko "Hansabuss Latvija" ar 646 reisiem un "Talsu autotransports" ar 503 reisiem.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks otrdien preses konferencē sacīja, ka pārvadātāji rēķinās ar to, ka viņiem piemēros sodu, tomēr protesta akcija ir "izmisuma solis", jo pārvadātāji līdz šim un turpmāk grib godprātīgi pildīt līguma nosacījumus, nevis lauzt līgumus, jo tas nerisinās problēmu ar valsts budžeta bāzes palielināšanu.
LPPA organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" trešdien, 16. septembrī, piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un ietekmējot līdz 60 000 pasažieru.
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Protesta akcijā nepiedalīsies AS "Cata", kas sniedz pasažieru pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Cēsis", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kas sniedz pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Kuldīga, Saldus" un daļā Pierīgas lotes (Mārupe, Ādaži, Jūrmala, Baloži, Jaunmārupe), kā arī reisus izpildīs pašvaldības SIA "Ventspils reiss" un "Valmiera VTU", kas apkalpo maršrutu tīkla daļas "Limbaži-Sigulda" un "Valmiera-Valka-Smiltene".
Pārvadātāji, kuri piedalīsies akcijā, visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko esot informētas pašvaldības. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī ATD mājaslapā.
LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu.
Vienlaikus LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
Pārvadātāji uzsver, ka pašlaik spēkā esošo ilgtermiņa līgumu nosacījumi tika izstrādāti un cenas noteiktas citā ekonomiskajā situācijā. Kopš konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīža degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 60%, savukārt kopējais inflācijas līmenis sasniedzis 38,1%. Rezultātā līgumā noteiktā pakalpojuma cena vairs neatbilst faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
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Vienlaikus šogad turpina būtiski pieaugt pārvadātāju izmaksas, tostarp būtiskā degvielas cenu kāpuma dēļ. Pēc asociācijā teiktā, valsts izmaksāja avansa maksājumu lielākā apmērā naudas plūsmas uzlabošanai, kas nepieciešama degvielas iegādei. Vienlaikus asociācija vērš uzmanību, ka kompensāciju par degvielas cenu straujo kāpumu nozare nav saņēmusi.
Savukārt Satiksmes ministrijā (SM) iepriekš informēja, ka, lai risinātu gadiem ilgo finansējuma nepietiekamību reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai, SM sadarbībā ar ATD, Sabiedriskā transporta padomi un nozares pārstāvjiem gatavo priekšlikumus situācijas stabilizēšanai vidējā termiņā.
Pēc ministrijā teiktā, valdība otrdien izskatīs priekšlikumus, kas apkopoti informatīvajā ziņojumā, ietverot arī nozarei akūtos jautājumus, tostarp iespējas pilnveidot noslēgtos līgumus. Kopumā, lai novērstu gadiem ilgo finansējuma trūkumu un risinātu sasāpējušās problēmas, nozarei nepieciešami papildu aptuveni 15 miljoni eiro, kas būs jāvērtē pašreizējā budžeta iespēju kontekstā, uzsvēra ministrijā.
Tāpat SM un ATD meklē risinājumus, lai mazinātu pārvadātāju likviditātes riskus un nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Šī gada sākumā ATD sadarbībā ar Sabiedriskā transporta padomi pārcēla daļu plānotā finansējuma uz gada pirmo pusi. Tas ļāva pārvadātājiem savlaicīgāk segt pieaugošās degvielas un pakalpojumu izmaksas, kā arī nodrošināt regulāru reisu izpildi, uzsvēra ministrijā.
Ministrijas ieskatā ilgtermiņa risinājums nav balstāms tikai papildu finansējuma piešķiršanā. Nepieciešama sabiedriskā transporta finansēšanas modeļa pilnveide, regulāra maršrutu tīkla izvērtēšana, pieprasījumā balstītu pārvadājumu attīstība, digitalizācijas projektu īstenošana, vienotās biļešu sistēmas ieviešana, pasažieru plūsmas datu kvalitātes uzlabošana un efektīvāka valsts budžeta līdzekļu izmantošana. SM un ATD aprēķini liecina, ka šādu pasākumu īstenošana tuvāko trīs līdz četru gadu laikā ļautu izveidot finansiāli ilgtspējīgāku un mūsdienīgāku sabiedriskā transporta sistēmu.