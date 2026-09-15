Divos Rīgas krustojumos sāks stingrāk kontrolēt luksofora signālu ievērošanu
No trešdienas, 16. septembra, Rīgas pašvaldības policija sāks sarkanās gaismas kontroli vēl divās vietās galvaspilsētā. Kontroles vietas izvēlētas, ņemot vērā intensīvo satiksmi un nepieciešamību uzlabot ceļu satiksmes drošību.
Sarkanās gaismas kontrole no 16. septembra tiks uzsākta Augusta Deglava un Andreja Saharova ielas krustojumā, kā arī Ieriķu un Lielvārdes ielas krustojumā.
Augusta Deglava un Andreja Saharova ielas krustojumā kontrole tiks veikta divos virzienos. Braucot Saharova ielas virzienā, tiks kontrolēta braukšana pie luksofora papildsekcijas, savukārt Ilūkstes ielas virzienā tiks kontrolēta sarkanās gaismas signāla ievērošana. Savukārt Ieriķu un Lielvārdes ielas krustojumā kontrole tiks veikta virzienā uz Stirnu ielu.
Rīgas pašvaldības policija norāda, ka minētās vietas izvēlētas, izvērtējot satiksmes intensitāti un nepieciešamību uzlabot drošību uz galvaspilsētas ielām.
Visu Rīgā izvietoto ceļu satiksmes kontroles ierīču atrašanās vietas iespējams apskatīt Geo Rīga kartē.