Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem, bet Kurzemi sasniegs lietus.
Sabiedrība
Šodien 14:46
Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem, bet Kurzemi sasniegs lietus
Trešdien Latvijā gaiss kļūs nedaudz siltāks, vakarā Kurzemē gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī mākoņi daļēji segs Latvijas debesis. Naktī nav gaidāmi nokrišņi, valsts austrumos vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi.
Dienā vējš nedaudz pastiprināsies un brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metri sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18..+22 grādiem. Vēlā pēcpusdienā un vakarā Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus mākoņi.
Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns dienvidu vējš un gaiss atdzisīs līdz +11 grādiem; dienā vējš kļūs mērens un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 grādam.