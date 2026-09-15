Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem, bet Kurzemi sasniegs lietus
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem, bet Kurzemi sasniegs lietus.
Sabiedrība

Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem, bet Kurzemi sasniegs lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā gaiss kļūs nedaudz siltāks, vakarā Kurzemē gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Trešdien termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grā...

Tuvākajā diennaktī mākoņi daļēji segs Latvijas debesis. Naktī nav gaidāmi nokrišņi, valsts austrumos vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi.

Dienā vējš nedaudz pastiprināsies un brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metri sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18..+22 grādiem. Vēlā pēcpusdienā un vakarā Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus mākoņi.

Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns dienvidu vējš un gaiss atdzisīs līdz +11 grādiem; dienā vējš kļūs mērens un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 grādam.

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