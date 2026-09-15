Par seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs bijis saistīts arī ar "Ričija Rū" un LNOB izrādēm
Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs bijis saistīts arī ar lācēna "Ričija Rū" un Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) izrādēm.
Policijas izplatītajā aizdomās turamā fotoattēlā redzams dejotājs Artūrs Fatjkins. Arī vairāki savstarpēji nesaistītie avoti apstiprināja, ka aizturētais ir viņš.
LNOB mājaslapā bija norādīta viņa saistība ar operu "Karmena". Pie mākslinieka apraksta minēts, ka viņš dejo deju studijā "Pro-X", vada treniņus un pasniedz meistarklases. LNOB pārstāve Irbe Treile atklāja, ka viņš nav operas štata darbinieks. Neilgi pēc aģentūras LETA izrādītās intereses opera no savas mājaslapas dzēsa visu informāciju par Fatjkinu.
Fatjkins piedalījies dažādu mūzikas video filmēšanā, sadarbojoties ar latviešu mūziķiem.
Pats dejotājs sociālajos tīklos norāda, ka darbojas arī bērnu auditorijai paredzētajā projektā par lācēnu Ričiju Rū, viņš minēts projekta dalībnieku sarakstā kādā no iepriekšējām sezonām.
Viena no projekta veidotājām Rūta Reinika-Preisa atbildes uz jautājumiem par Fatjkinu bija gatava sniegt tikai rakstiski. Viņa raksta, ka par iespējamu apcietinājuma piemērošanu Fatjkinam projekta autori uzzinājuši no masu medijos publicētās informācijas. "Fatjkins ir bijis kā viesmākslinieks - dejotājs, atsevišķās "Ričīja Rū" izrādēs. Jaunākajā "Ričijs Rū" projektā viņš nav iekļauts komandas sastāvā," uzsver Reinika-Preisa. Viņa akcentē, ka iespējamās prettiesiskās Fatjkina darbības nekādā veidā nav saistāmas ar "Ričija Rū" komandas vērtībām.
Dobeles novada pašvaldībā apliecināja, ka Fatjkins ir sadarbojies ar deju studiju "Panda", kas saņēmusi arī divas pašvaldības licences interešu izglītības īstenošanai. Taču sadarbība bijusi divas sezonas un beigusies pagājušā mācību gada maijā. Pašvaldība studijas audzēkņiem ir piedāvājusi psihologa palīdzību, taču līdz šim tā nav bijusi nepieciešama.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturētais vīrietis ir kāds Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs ir vadījis arī citviet.
5. septembrī VP saņemta informācija par iespējamu pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu audzēkņiem no kāda deju nodarbību pasniedzēja puses. Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta 2. daļas par pavešanu netiklībā, veiktas operatīvās darbības un 7. septembrī aizturēta iespējamā vainīgā persona - 1996. gadā dzimis vīrietis. 9. septembrī tiesa personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, kur viņš atrodas joprojām.
VP turpinās izmeklēšana saistībā ar notikušo, kā arī tiek vākti pierādījumi un informācija, kas būtu kā pamats citu epizožu atklāšanai. VP amatpersonas aicina atsaukties vecākus, kuru bērni ir apmeklējuši deju nodarbības pie pasniedzēja vārdā Artūrs un, iespējams, ir cietuši, vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu apriti no pasniedzēja puses. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 63004344, 28444521 vai 112.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta 2. daļas par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem. Persona iepriekš nav bijusi policijas redzeslokā.