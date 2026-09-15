Eiropas iedzīvotāji var ietekmēt, kā izskatīsies nākotnes eiro banknotes
Foto: Shutterstock
Eiropas iedzīvotāji var ietekmēt, kā izskatīsies nākotnes eiro banknotes.
Sabiedrība

Eiropas iedzīvotāji var ietekmēt, kā izskatīsies nākotnes eiro banknotes

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Eiropas Centrālā banka (ECB) aicina iedzīvotājus pasteigties - sabiedrības aptaujai par nākotnes eiro banknošu dizainu atlikusi vairs tikai viena nedēļa. Ikviens Eiropas iedzīvotājs vēl var paust savu viedokli un palīdzēt izvēlēties, kā nākotnē varētu izskatīties eiro banknotes.

Eiropas iedzīvotāji var ietekmēt, kā izskatīsies n...

ECB ir sākusi izšķirošo posmu darbā pie jaunās eiro banknošu sērijas. Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar atlasītajiem dizaina projektiem un piedalīties aptaujā, lai paustu savu viedokli par tiem.

Tomēr laika vairs nav daudz - aptaujā iespējams piedalīties tikai vēl vienu nedēļu. ECB aicina ne tikai pašiem izteikt savu viedokli, bet arī dalīties ar aptauju, lai iespēju piedalīties nepalaistu garām arī citi.

Jaunās banknotes vēl nav nonākušas apgrozībā - patlaban notiek to dizaina izvēles process. Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas un turpmākajiem ECB lēmumiem sāksies nākamie darba posmi pie jaunās banknošu sērijas.

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