Eiropas iedzīvotāji var ietekmēt, kā izskatīsies nākotnes eiro banknotes
Eiropas Centrālā banka (ECB) aicina iedzīvotājus pasteigties - sabiedrības aptaujai par nākotnes eiro banknošu dizainu atlikusi vairs tikai viena nedēļa. Ikviens Eiropas iedzīvotājs vēl var paust savu viedokli un palīdzēt izvēlēties, kā nākotnē varētu izskatīties eiro banknotes.
ECB ir sākusi izšķirošo posmu darbā pie jaunās eiro banknošu sērijas. Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar atlasītajiem dizaina projektiem un piedalīties aptaujā, lai paustu savu viedokli par tiem.
There’s only one week left to share your views on our future banknotes!— European Central Bank (@ecb) September 15, 2026
Tell us what you think and share the survey with someone who might have missed it https://t.co/VvcczFF07v pic.twitter.com/dPWrGa0bgP
Kā vēsta Polijas izdevums “Fakt”, ECB ir prezentējusi atlasītos grafiskā dizaina projektus nākamajai eiro banknošu sērijai. Katrs no tiem paredz pilnu banknošu sēriju ar nominālvērtībām no 5 līdz 200 eiro.
Tomēr laika vairs nav daudz - aptaujā iespējams piedalīties tikai vēl vienu nedēļu. ECB aicina ne tikai pašiem izteikt savu viedokli, bet arī dalīties ar aptauju, lai iespēju piedalīties nepalaistu garām arī citi.
Jaunās banknotes vēl nav nonākušas apgrozībā - patlaban notiek to dizaina izvēles process. Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas un turpmākajiem ECB lēmumiem sāksies nākamie darba posmi pie jaunās banknošu sērijas.