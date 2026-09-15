Medniekam, kas Ogres novadā nelikumīgi nošāva lāci, draud pamatīgs sods
1972. gadā dzimušam medniekam, kura piekabē 2025. gada 31. oktobrī tika atrasts nelikumīgi nomedīts lācis, draud vairāk nekā 30 tūkstošu eiro liels sods, un nav izlēgts arī cietumsods.
Pērn Valsts policija saņēma informāciju no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Minētā informācija apstiprinājās, automašīnas piekabē tika atrasts tīši nomedīts brūnais lācis. Notikuma vietā tika sastapti divi vīrieši, dzimuši 1972. gadā un 1976. gadā. Likumsargi nekavējoties uzsāka kriminālprocesu, tika izņemti medību ieroči un nelikumīgi nomedītais dzīvnieks, kā arī nozīmētas ekspertīzes.
Noskaidrots, ka 1972. gadā dzimušais vīrietis veica brūnā lāča nošaušanu un viņam piemērots aizdomās turamā statuss. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrs vīrietis, dzimis 1976. gadā, nepiedalījās noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tādēļ pret viņu kriminālprocess tika izbeigts.
Nelikumīgi nomedītais brūnais lācis bija trīs gadus vecs. Par lāča nošaušanu aizdomās turētajam vīrietim var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31 000 eiro apmērā.
Persona līdz šim nav nonākusi policijas redzeslokā. Šajā gadījumā drošības līdzeklis netika piemērots. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 115. panta, proti, par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Šā gada 2. septembrī kriminālprocess nodots Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.