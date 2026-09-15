"Sinfonietta Rīga" atklās jauno sezonu un pirmoreiz muzicēs Olari Eltsa vadībā
Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, 2. oktobrī savu jauno sezonu atklās "Sinfonietta Rīga", kur savu pirmo koncertu orķestra mākslinieciskā vadītāja statusā diriģēs Olari Eltss.
Savu pirmo sezonu Eltss sāks ar simbolisku atskaites punktu – vācu klasiķa Ludviga van Bēthovena Piekto simfoniju. Koncertā skanēs arī igauņu komponista Erki Svena Tīra un Vācijā dzīvojošās dienvidkorejiešu komponistes Unsukas Činas mūzika. Programmu papildinās jubilāra Pētera Vaska Pirmais koncerts vijolei un stīgu orķestrim Tālā gaisma. Solistes godā aicināta starptautiski pazīstamā somu vijolniece Elīna Vehele.
“Esmu priecīgs un saviļņots jūs pirmoreiz aicināt uz koncertu kā kamerorķestra Sinfonietta Rīga mākslinieciskais vadītājs. Tā būs revolūcija! Mēs sāksim mūsu kopdarbu ar četrām svarīgākajām notīm klasiskās mūzikas vēsturē. Ar Ludviga van Bēthovena Piekto simfoniju. Simfoniju, kas mainīja pasauli,” saka Eltss.
Stājoties mākslinieciskā vadītāja amatā, Eltss sola piedāvāt oriģinālu pieeju koncertprogrammu veidošanai, vienlaikus turpinot Sinfonietta Rīga dibinātāja un ilggadējā vadītāja Normunda Šnē iedibinātās tradīcijas. Orķestris arī turpmāk pievērsīsies baroka un Vīnes klasicisma muzikālajam mantojumam, 20. gadsimta mūzikas strāvojumiem, spilgtām mūsdienu mūzikas parādībām, kā arī jaunu Latvijas un Baltijas komponistu popularizēšanai.
Sezonai trīs tematiskās līnijas
Sinfonietta Rīga 21. sezonas galvenie koncerti būs sadalīti trīs tematiskajās līnijās, un katrā no tām ietvertas trīs koncertprogrammas. Dižais Bēthovens būs vācu komponista daiļradei veltīta tematiskā līnija, ar kuru orķestris gan sāks, gan noslēgs koncertsezonu.
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Koncertos ar nosaukumu Rīga rada, Rīga klausās skanēs Rīgā dzimušu vai pilsētā iedvesmu guvušu citu tautu komponistu mūzika. Tajos piedalīsies arī spilgti latviešu solisti un viesdiriģenti, uzsverot Rīgas nozīmi Eiropas mūzikas telpā. Savukārt tematiskā līnija Franču mūzikas maigās svārstības būs veltīta franču mūzikas savdabīgajam raksturam un šarmam.
Atgriešanās pie Latvijas klausītājiem
Olari Eltss jau vairākkārt viesojies pie Sinfonietta Rīga diriģenta pults, tomēr viņa stāšanās mākslinieciskā vadītāja amatā iezīmē jaunu posmu gan orķestra dzīvē, gan paša diriģenta attiecībās ar Latvijas klausītājiem.
No 2001. līdz 2006. gadam Eltss bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Kopš 2020. gada viņš vada Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri, ar kuru 2026./2027. gada sezonā atzīmēs kolektīva simtgadi un dosies turnejās pa Eiropu un Āziju.
Eltss sadarbojies ar Leipcigas Gewandhausorchester, BBC simfonisko orķestri, Francijas Radio filharmonisko orķestri, Roterdamas filharmonisko orķestri, Tokijas Yomiuri Nippon simfonisko orķestri, Seulas filharmonisko orķestri, Melburnas simfonisko orķestri un daudziem citiem kolektīviem.
Jaunajā sezonā līdztekus darbam ar Sinfonietta Rīga viņam paredzēta sadarbība ar Islandes simfonisko orķestri un vācu vijolnieci Izabellu Faustu, kā arī ar Helsinku, Tamperes un Taipejas filharmoniskajiem orķestriem un Tapiola Sinfonietta.
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Eltss aktīvi pievērsies arī mūsdienu Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas ierakstīšanai. Viņa diriģētais somu komponistes Kaijas Sāriaho opusa True Fire ieraksts kopā ar Radio France 2024. gadā ieguva Gramophone balvu kategorijā Mūsdienu ieraksts. Viņa diskogrāfijā ir arī igauņu komponista Heino Ellera simfonisko poēmu un Vijolkoncerta ieraksti kopā ar latviešu vijolnieci Baibu Skridi un Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri. Starptautisku atzinību guvusi arī Erki Svena Tīra mūzikas ierakstu sērija, kas tapusi sadarbībā ar Tapiola Sinfonietta.
Diriģents pazīstams arī ar operu un starpžanru projektu iestudējumiem. Viņš diriģējis Mocarta operas Dons Žuans un Idomeneo, kā arī Berlioza Fausta pazudināšanu. Eltss piedalījies arī teātra un kino projektos, kuros klasiskā mūzika savienota ar dramatisko mākslu un filmu.
Koncerta soliste – Elīna Vehele
ASV dzimusī un Somijā augusī vijolniece Elīna Vehele ir viena no pieprasītākajām mūsdienu koncertsolistēm. Viņa debitēja kopā ar Lahti simfonisko orķestri jau 12 gadu vecumā.
Vehele regulāri sadarbojas ar vadošajiem Somijas orķestriem un uzstājas kopā ar starptautiski pazīstamiem kolektīviem, tostarp Hjūstonas, Vankūveras un Yomiuri Nippon simfoniskajiem orķestriem. Kopš 2023. gada viņa ir Nāntali mūzikas festivāla mākslinieciskā vadītāja.
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Biļetes uz Sinfonietta Rīga 21. koncertsezonas atklāšanas koncertu pieejamas Biļešu paradīzes kasēs un internetā.