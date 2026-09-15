No Namībijas līdz Latvijai - Rīgā gaidāms pasaules mūzikas vakars
Festivāls "Porta" aicina 4. novembrī plkst. 18.00 uz īpašu pasaules mūzikas vakaru, kas notiks Rīgā kultūras telpās "SunsStudio". Pasākumā vienā notikumā satiksies autentiska Namībijas tradicionālā mūzika un Latvijas mūziķu jaunā koncertprogramma "Šoreiz citu tautu mūzika. II daļa".
Vakara īpašie viesi būs "Namībijas tuksneša zvaigznes" – tradicionālās mūzikas mākslinieku ansamblis profesora Dr. Perminus Matiure vadībā. Dr. Matiure ir Namībijas Universitātes etnomuzikologs, vecākais lektors un viens no vadošajiem Dienvidāfrikas tradicionālās mūzikas pētniekiem. Kopā ar ansambli viņš uz Latviju atvedīs dzīvo Dienvidāfrikas kultūras mantojumu – ritmiskas dejas, daudzbalsīgus dziedājumus, tradicionālos instrumentus un mutvārdu stāstniecības tradīcijas.
Vakars sāksies ar atvērtu meistarklasi, kurā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt Dienvidāfrikas tradicionālās mūzikas pasauli un tās unikālās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijas.
Plkst. 19.00 sekos koncertprogramma, kurā "Namībijas tuksneša zvaigznes" atskaņos Ošivambo, Aawambo un Tswana tautu dziedājumus, tradicionālās dejas, afrikāņu kora dziedāšanu, mbiras skaņas, tradicionālo bungu ritmus un muzikālus tautas stāstus. Tā būs reta iespēja piedzīvot autentisku Namībijas kultūras mantojumu Latvijā.
Savukārt plkst. 21.00 vakaru turpinās Latvijas grupa "Tā kā pērn", pirmatskaņojot jauno koncertprogrammu "Šoreiz citu tautu mūzika 2. daļa". Programmā dažādu pasaules tautu melodijas satiksies ar latviešu muzikālo tradīciju, radot aizraujošu muzikālu dialogu starp kultūrām.
Šis projekts ir daļa no Baltijas valstu sadarbības iniciatīvas – identiskas meistarklases notiks arī Lietuvā un Igaunijā, veidojot vienotu profesionālās zināšanu apmaiņas tīklu Baltijas reģionā un paplašinot Latvijas mūziķu iespējas iesaistīties starptautiskā kultūras dialogā.
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Programma
18.00 – Atvērtā meistarklase ar Dr. Perminus Matiure
19.00 – "Namībijas tuksneša zvaigznes" – autentiska Namībijas tradicionālās mūzikas koncertprogramma
21.00 – "Tā kā pērn" – jaunā programma Šoreiz citu tautu mūzika 2. daļa
Norises vieta: SunsStudio, Rīga
Datums: 2026. gada 4. novembris
Biļešu tirdzniecība ir sākusies! Vietu skaits SunsStudio ir ierobežots. Pirmās 50 biļetes pieejamas par īpašo cenu – 25 EUR. Pēc tam biļešu cena būs 30 EUR.