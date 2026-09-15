Mūžībā devies bērnu ķirurgs un profesors Jānis Dobelis, kurš bērnu slimnīcā nostrādāja vairāk nekā 44 gadus
Mūžībā devies profesors, bērnu ķirurgs, urologs un Latvijas Ārstu biedrības goda biedrs Dr. med. Jānis Dobelis (1943–2026).
Ar skumjo vēsti sociālajos tīklos dalījusies Rīgas Stradiņa universitāte (RSU): "Ar dziļām skumjām atvadāmies no Rīgas Stradiņa universitātes profesora, bērnu ķirurga un urologa Dr. med. Jāņa Dobeļa, kurš 44 gadus strādāja Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā".
"Vairāk nekā četrdesmit gadu garumā viņš veica izcilu klīnisko un pedagoģisko darbu, iemantojot kolēģu un studentu cieņu, kā arī mazo pacientu un viņu ģimeņu uzticību un mīlestību."
"Jānis Dobelis bija viens no Latvijas bērnu uroloģijas attīstītājiem. Viņa profesionālās zināšanas, pašaizliedzība un ieguldījums jauno ārstu izglītošanā atstājuši paliekošu nozīmi Latvijas medicīnā. Viņa piemiņa dzīvos kolēģu darbā, studentu zināšanās un daudzajos cilvēkos, kuriem viņš palīdzēja."
RSU un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Dobeļa ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kuri sēro par profesora aiziešanu. Lai gaiša piemiņa.