Aicina patērētājus būt piesardzīgiem, veicot pasūtījumus tīmekļa vietnē srots.lv
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā (ECC Latvia) aicina patērētājus ievērot piesardzību, veicot pirkumus tīmekļa vietnē www.srots.lv, ko uztur Polijā reģistrēts komersants.
ECC Latvia ir saņēmis vairākus Latvijas patērētāju iesniegumus saistībā ar šīs tīmekļa vietnes darbību. Izvērtējot saņemto informāciju, konstatētas divas biežāk sastopamas situācijas:
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vairākos gadījumos patērētāji pēc pasūtījuma veikšanas ir saņēmuši informāciju, ka pasūtītā prece nav pieejama un pasūtījums tiek atcelts. Tomēr pēc pasūtījuma atcelšanas būtiski kavējas samaksātās naudas atmaksa.
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ECC Latvia ir saņēmis informāciju par gadījumiem, kad patērētāji ir izmantojuši atteikuma tiesības un atgriezuši iegādātās preces, taču pēc preču nosūtīšanas atpakaļ saskārušies ar grūtībām saņemt naudas atmaksu.
Ņemot vērā saņemtās sūdzības un līdzšinējo pieredzi pārrobežu strīdu risināšanā, ECC Latvia aicina patērētājus pirms pirkuma veikšanas rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus. Tāpat ieteicams saglabāt visu ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju, tostarp pasūtījuma apstiprinājumus, saraksti ar komersantu un maksājumu apliecinājumus. Ja iespējams, ieteicams izvēlēties tādus maksāšanas līdzekļus, kas nodrošina papildu aizsardzību strīda gadījumā, piemēram, maksājumu karti.
Ja pēc pirkuma veikšanas rodas problēmas ar preces saņemšanu vai naudas atmaksu, patērētāji aicināti vispirms rakstveidā vērsties pie komersanta, skaidri norādot savas prasības. Nepieciešamības gadījumā patērētāji var vērsties ECC Latvia, lai saņemtu konsultāciju par savām tiesībām un iespējamiem strīdu risināšanas veidiem, rakstot uz e-pasta adresi info@ecclatvia.lv.