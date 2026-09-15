Dobelē par seksuāliem noziegumiem pret mazgadīgiem bērniem aizturēts 30 gadus vecs deju pasniedzējs - policija aicina atsaukties vecākus
Dobelē aizturēts un apcietināts 1996. gadā dzimis deju nodarbību pasniedzējs vārdā Artūrs, kuru tur aizdomās par mazgadīgu bērnu pavešanu netiklībā. Policija pieļauj, ka varētu būt arī citas epizodes, tādēļ aicina atsaukties audzēkņu vecākus.
Valsts policija 2026. gada 5. septembrī saņēma informāciju, ka kāds Dobeles deju nodarbību pasniedzēj vairākiem mazgadīgiem bērniem uz tālruni esot nosūtījis pornogrāfiska rakstura attēlus. Saistībā ar notikušo nekavējoties tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā.
Veicot operatīvās darbības, 7. septembrī policija aizturēja iespējamo vainīgo – 1996. gadā dzimušu vīrieti. Divas dienas vēlāk, 9. septembrī, tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Aizdomās turētais, kurš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā, joprojām atrodas apcietinājumā.
Lai sekmētu izmeklēšanas gaitu, Valsts policija aicina atsaukties vecākus, kuru bērni ir apmeklējuši deju nodarbības pie 1996. gadā dzimušā pasniedzēja vārdā Artūrs un, iespējams, ir cietuši vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu apriti no pasniedzēja puses. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 63004344, 28444521 vai 112.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
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Valsts policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laicīgi konstatējot iespējamu likumpārkāpumu.