Vēsturiska rudens sagaidīšana Rīgas pilī: "rudeņošana" Nacionālajā muzejā
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sestdien, 19. septembrī, rīko “Rudeņošanu muzejā”, kuras laikā varēs svinēt jaunu darba cēlienu un iepazīt muzeja devumu visā kopumā, tai skaitā apskatītot rūpīgi restaurētās Rīgas pils telpas. Šajā dienā muzejs būs atvērts dažādām norisēm no pagrabstāva līdz bēniņiem.
Pie Rīgas pils vārtiem viesus sagaidīs vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” brašo puišu Goda sardze. Pils velvju pagrabā, jaunajā ekspozīcijā “Livonijas pilis” gaidāma liela rosība: ekskursijā ar ekspozīcijas veidotāju, arheologu Jāni Cigli varēs iepazīt ekspozīcijas “galvenās varones” – Livonijas laikā celtās pilis, to arhitektūru, uzbūvi, iemītniekus un viņu sadzīvi. Arheologi un vēsturnieki būs gatavi atbildēt uz jautājumiem par atradumiem pilīs, viduslaiku keramiku, ieročiem, saimniecību. Azartiskākie apmeklētāji varēs apgūt viduslaiku spēļu noteikumus un iemēģināt spēkus senajā šahā, dambretē vai zaķa spēlē.
Rīgas pils 2. stāvā aicinās pievērst uzmanību daiļajām mūzām – arhitektūrai un skatuves mākslai. Ekskursijās pa nesen atdzimušo Rīgas pili tās rekonstrukcijas projekta autora, arhitekta Reiņa Liepiņa vadībā varēs iepazīt skaistākās un interesantākās pils vēsturiskās telpas – kapelu, remteri, sakristeju. Literāri muzikālajā izrādē aktieris Vilis Daudziņš un mūziķi Ieva Nīmane un Jēkabs Nīmanis skatītājiem piedāvās savu lasījumu neapoliešu dzejnieka, rakstnieka un stāstnieka Džambatistas Baziles negantajām pasakām pieaugušajiem, kas apkopotas grāmatā “Pentamerons”. Visas dienas garumā varēs veldzēties skaistajos skatos uz Vecrīgu un Daugavu. 2. stāva galerijā rosīsies “Rodenpoys”, demonstrējot viduslaiku ieročus un bruņas. Turpat piemiņai par viesošanos pilī varēs saņemt monētu kaltuvē kaldinātus naudas gabalus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pils 4. stāvs piedāvās izzinošu un radošu darbošanos. Ekspozīcijā “Straumējot laiku” – jaunākajā Latvijas vēstures skatījumā – rosinās iepazīt mūsu valsts vēsturi caur piederību kopienām ekskursijā muzeja direktora, Dr. hist. Toma Ķikuta vadībā vai arī pašu izvēlētā maršrutā. Austrumu piebūvē būs atvērta apdrukas darbnīca, kurā varēs izveidot kartītes ar dizainu pēc savas gaumes.
Pils augšējā stāva nodarbību telpā “Izziņas bēniņi” apmeklētāju rīcībā būs Izziņas skapji, kuros ieslēpta Latvijas vēsture bērniem un lielais Pētnieku galds - šajā telpā īpaši aicināti jaunieši un ģimenes ar bērniem. Pie tā ikvienam būs iespēja pētīt dažādu laiku vēstures liecības no muzeja krājuma – akmens laikmeta harpūnu atdarinājumus, dzelzs laikmeta šķēpa uzgaļus, sadzīves priekšmetus, apģērbus un aksesuārus. Doties ceļojumā pa Latvijas vēsturi aicinās jaunais vēstures entuziasts, ekskursijas vadītājs Pauls. “Izziņas bēniņos” darbosies arī “Foto skatuve”, kur varēs nofotografēties kopā ar dažādu laiku Rīgas pils iemītnieku tēliem. “Rudeņošana muzejā” visus gaidīs Rīgas pilī, Pils laukumā 3 (ieeja no Daugavas gātes). Dalības maksa – muzeja ieejas biļete.
“Rudeņošana muzejā” programma: * Pils vārti un vārteja: 10:00–17:00 - Goda sardze/Vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs “Rodenpoys”. * Ekspozīcija “Livonijas pilis”/velvju pagrabi: * 10:00 - ekskursija ekspozīcijas veidotāja vadībā/arheologs Jānis Ciglis; 10:00–17:00 - Pajautā arheologam un vēsturniekam, Viduslaiku galda spēles. * Remteris, kapela, Svina tornis, galerija/2. stāvs: 11:00 - Literāri muzikāla izrāde “Negantās itāļu pasakas” (aktieris Vilis Daudziņš, multiinstrumentālisti Ieva Nīmane un Jēkabs Nīmanis); 13:00 un 16:00 - ekskursijas ar arhitektu Reini Liepiņu; 10:00–17:00 - Ieroču un bruņu demonstrējumi (vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs “Rodenpoys”), Monētu kaltuve, Kafijas bārs. * 4. stāvs: 10:00–17:00 - Latvijas vēstures ekspozīcija “Straumējot laiku”; Apdrukas darbnīca; 15:00 - ekskursija ekspozīcijā “Straumējot laiku” (vēsturnieks Toms Ķikuts). * Nodarbību telpa “Izziņas bēniņi”/5. stāvs: 10:00–17:00 - Latvijas vēstures ekspozīcija bērniem (Lielais pētnieku galds, Foto skatuve ar Rīgas pils iemītnieku tēliem; 14:00 - ekskursija ar jauno vēsturnieku Paulu.