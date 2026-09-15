KNAB izmeklē vairāku partiju iespējamās nelikumības priekšvēlēšanu aģitācijā
Līdz 14. septembrim Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēmis 91 signālu par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem un pret vairākām partijām sācis administratīvā pārkāpuma procesus.
Administratīvā pārkāpuma procesi sākti pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. KNAB šo politisko organizāciju nosaukumus neatklāja.
Vienlaikus KNAB turpina pārbaudi par partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvju, tostarp premjera Andra Kulberga 7. augusta aktivitāšu atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām. Premjera oficiālajā darba kārtībā ceļojums bija norādīts kā reģionālā vizīte, savukārt AS sociālajos tīklos brauciens tika atspoguļots kā partijas Kurzemes komandas priekšvēlēšanu aktivitāte. KNAB izvērtēs arī to, vai aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi.
KNAB no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz 14. septembrim ir saņēmis 91 signālu par iespējamiem Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.
No tiem 12 signāli ir saistīti ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā, bet pārējie ar iespējamu slēpto aģitāciju un citiem aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem. Šobrīd KNAB vēl turpina izvērtēt trešdaļu no saņemtajiem signāliem. Līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti, secina birojā.
Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Šajā periodā aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm jāievēro priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanas noteiktā kārtība, kā arī ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā.