Studentes pēc pusdienošanas Latvijā iecienītā ēdināšanas vietā saslimst ar zarnu infekciju; PVD veiks pārbaudi
Sociālajos tīklos kāda sieviete dalījusies ar satraucošu stāstu par divām studentēm, kuras pēc pusdienošanas restorānā “Lido” Imantā, iespējams, saslimušas ar kampilobakteriozi jeb zarnu infekciju.
Vienai no jaunietēm veselības stāvokļa dēļ nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, savukārt otra slimību pārslimo mājās. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) apstiprina, ka ir saņēmis patērētāja sūdzību un uzņēmumā veiks pārbaudi.
“Divas studentes pusdienoja Imantas “Lido”. Abas saņēma dāvaniņu – kampilobakteriozi – zarnu infekciju,” sociālajos tīklos raksta sieviete.
Viņa norāda, ka viena no studentēm ārstējas slimnīcā, bet otra slimību vieglākā formā pārslimo mājās. Kā raksta sieviete, abām bijuši tādi simptomi kā caureja, vēdera krampji un sāpes, slikta dūša, drudzis un nespēks.
Kampilobakterioze ir zarnu infekcija, ko var izraisīt kampilobaktērijas. Tās pārtikā var nonākt, piemēram, ar nepietiekami termiski apstrādātu gaļu vai arī jēlai gaļai nonākot saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
PVD saņēmis sūdzību un pārbaudīs uzņēmumu
Jauns.lv sazinājās ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), lai noskaidrotu, vai saistībā ar konkrēto gadījumu tiek veikta pārbaude.
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PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājs Raimonds Tukišs norāda, ka dienests ir saņēmis patērētāja sūdzību par iespējamu saslimšanu ar kampilobakteriozi pēc sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma apmeklējuma. Vienlaikus PVD uzsver, ka šobrīd vēl nav iespējams apstiprināt, ka saslimšana būtu saistīta tieši ar konkrētā ēdināšanas uzņēmuma apmeklējumu.
“To, vai saslimšana patiešām ir saistīta ar šīs iestādes apmeklējumu, var vērtēt epidemiologi, tāpēc informācija tiks pārsūtīta Slimību profilakses un kontroles centram,” skaidro Tukišs.
PVD informē, ka tiek pārbaudītas visas patērētāju sūdzības, tādēļ sūdzībā minētajā uzņēmumā tiks veikta pārbaude. “Ja inspektoru ieskatā būs nepieciešama paraugu ņemšana, tiks ņemti arī paraugi,” norāda PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājs.
Tādējādi pagaidām nav apstiprināts, ka abu studentu saslimšanas iemesls būtu ēdiens, kas lietots “Lido” restorānā. To varēs izvērtēt pēc epidemioloģiskās izmeklēšanas un PVD veiktās pārbaudes rezultātiem.
Jauns.lv sazinājās arī ar “Lido”, lai noskaidrotu uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par iespējamo saslimšanas gadījumu, taču uzņēmums situāciju vēl nav komentējis.