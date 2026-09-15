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VIDEO: Palangā manīta neparasta Latvijas, Polijas un Ukrainas policistu rosība - tomēr satraukumam nav pamata
Palangā no 14. līdz 16. septembrim būs sastopams neierasti daudz policistu, taču satraukumam nav pamata – Lietuvas kūrortpilsētā norisinās valsts labāko policijas darbinieku konkurss. Savu profesionālo meistarību tajā demonstrē arī viesi no Latvijas, Polijas un Ukrainas.
Palangā sacenšas desmit labākās policistu komandas – pa vienai no katra Lietuvas apriņķa. Konkursā piedalās arī viesu komandas no Latvijas Valsts policija, kuras darbinieki devušies uz Palangu, lai parādītu savas prasmes
“Ja šajās dienās Palangā un tās apkārtnē redzat vairāk policistu, nebaidieties – nekas briesmīgs nav noticis,” mierina konkursa rīkotāji.
Policistiem jāpārvar vairāki praktiski un teorētiski pārbaudījumi – jādemonstrē prasmes ekstremālajā braukšanā, šaušanā, policijas taktikā, reaģēšanā uz vardarbību, orientēšanās uzdevumos un dienesta suņa vadīšanā, kā arī jāpierāda profesionālās zināšanas un jāveic citi iepriekš neatklāti uzdevumi. Labākā komanda tiks paziņota 16. septembra vakarā.