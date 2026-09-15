Kas notika pirms nāvējošā kritiena? Policija izmeklē 39 gadus veca vīrieša nāvi Jelgavā
Jelgavā sestdien ap pulksten 21.00 pie kāda daudzdzīvokļu nama mediķi centās glābt aptuveni 39 gadus vecu vīrieti, kurš bija izkritis no kāpņutelpas lodžijas un nokritis uz ieejas nojumes.
Kā raidījumam "Degpunktā" stāsta kāda jaunieša mamma: "Mans dēls man pateica, ka dzirdēja, ka ir bļāviens un kritiens. Tieši kritienu redzēja, jā." Sieviete norāda, ka viņas dēls gan neredzēja vai kritiena brīdī bojāgājušais bija viens vai ar kādu kopā.
Nama iedzīvotāja Inese savukārt norāda, ka brīdi pirms traģiskajiem notikumiem, ap plkst. 18.00, vīrietis esot pie durvīm spaidījis kāpņutelpas kodu, jo čipa viņam neesot bijis. Tā kā sieviete atgriezās no veikala, vīrietis viņai sekojis, lai iekļūtu namā. "Ienācām abi kopā, es pa priekšu un nezinu, kur viņš pazuda. Bija iedzēris, jā. Ne jau grīļojās, bet varēja redzēt, ka ne kājas, ne rokas lika pareizi, to jau var redzēt. Nebraucām kopā," stāsta Inese.
Mājas vecākais raidījumam apstiprina, ka vīrietis namā nedzīvoja, bet bija tur viesojies pie kāda drauga, tomēr vairāk par notikumiem viņš pastāstīt nevarēja. Neoficiāli līdz šim izskanējušas vairākas versijas par bojāgājušā nāves apstākļiem - vai tā bija alkohola ietekme, neuzmanība vai strīds. "Nokrist skaidrā prātā pāri lodžijas margām ir teju neiespējami – vidēja auguma cilvēkam tās ir līdz krūtīm," norāda "Degpunktā".