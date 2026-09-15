Bezvēsts pazudušais sirmgalvis ir atrasts sveiks un vesels.
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Šodien 08:52
Papildināts:Šodien 10:20
Mārupes novadā pazudušais 80 gadus vecais Andrejs Griķis ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka 1946. gadā dzimušais Andrejs Griķis, kurš šā gada 14. septembrī laika posmā no 12.00 līdz 13.00 izgāja no adreses Mārupes novadā, Babītes pagastā, Lapsās, Caunu ielā un līdz šim nebija manīts, ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka likumsargi norādīja, ka sirmgalvis varēja atrasties Rīgā, Zvārdes ielas apkaimē vai pie Meža kapiem, vai Piņķos. Pazīmes: augums 175 cm, īsi sirmi mati, īsa sirma bārda. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies melnās džinsu biksēs, pelēkā plīša džemperī, vējjakā ar kapuci, gaiši zaļā cepurē ar nagu, kājās bija sandales.
PAPILDINĀTS 15. septembrī pulksten 10.12— Valsts policija (@Valsts_policija) September 15, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Andrejs Griķis ir veiksmīgi atradies.
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