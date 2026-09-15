Mārupes novadā pazudušais 80 gadus vecais Andrejs Griķis ir atrasts
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudušais sirmgalvis ir atrasts sveiks un vesels.
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Papildināts:Šodien 10:20

Mārupes novadā pazudušais 80 gadus vecais Andrejs Griķis ir atrasts

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Valsts policija ziņo, ka 1946. gadā dzimušais Andrejs Griķis, kurš šā gada 14. septembrī laika posmā no 12.00 līdz 13.00 izgāja no adreses Mārupes novadā, Babītes pagastā, Lapsās, Caunu ielā un līdz šim nebija manīts, ir atrasts sveiks un vesels.

Mārupes novadā pazudušais 80 gadus vecais Andrejs ...

Jau ziņots, ka likumsargi norādīja, ka sirmgalvis varēja atrasties Rīgā, Zvārdes ielas apkaimē vai pie Meža kapiem, vai Piņķos. Pazīmes: augums 175 cm, īsi sirmi mati, īsa sirma bārda. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies melnās džinsu biksēs, pelēkā plīša džemperī, vējjakā ar kapuci, gaiši zaļā cepurē ar nagu, kājās bija sandales.

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