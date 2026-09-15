Latvijā rīts iesācies ar spēcīgu miglu - dienas laikā palaikam spīdēs saule
Otrdienas rītā daudzviet Latvijā ir migla, un vietām redzamība sarukusi zem 100 metriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Redzamības samazināšanās līdz 80-100 metriem naktī konstatēta Daugavpils un Rēzeknes novērojumu stacijā. Piecos rītā sliktākā redzamība LVĢMC novērojumu tīklā bija 80 metri Daugavpilī, kā arī 140-240 metri Dagdā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Skrīveros. Gaisa temperatūra tobrīd bija no +4,8 grādiem Mērsragā līdz +12,5 grādiem Gulbenē un +12,6 grādiem Jēkabpilī.
Debesis daudzviet apmākušās, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā - skaidras. Lokāli iespējams lietus. Vēja praktiski nav, gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Tuvākajās stundās pieaugot satiksmei, galvaspilsētā un citās pilsētās iespējama slikta gaisa kvalitāte.
Rīgā vietām izveidojusies migla, valda bezvējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija no +7 grādiem lidostā līdz +12 grādiem Daugavgrīvā.
Dienas laikā palaikam spīdēs saule
Izklīstot miglai, dienas laikā mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, Kurzemē - arī mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz +19 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1021 hektopaskāls jūras līmenī. Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +16,8 grādiem Kolkā līdz +20,2 grādiem Madonā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. septembrī bija +39..+40 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -4 grādi Somijas un Skandināvijas ziemeļos.