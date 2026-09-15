Latvijā ir iestājies meteoroloģiskais rudens
Jaunākie dati no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra liecina, ka 10. septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu.
Pirmdien, 14. septembrī, vidējā gaisa temperatūra valstī pakāpās līdz +14,8 grādiem. Tiesa, arī šie dati vēl nav galīgi, jo balstās uz operatīvo informāciju, kurai nav veikta kvalitātes kontrole. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par +15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Lai gan 9. septembrī gaiss sakarsa līdz +27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par +15 grādiem.
Vidējais datums, kurā Latvijā sākas meteoroloģiskais rudens, normas periodā jeb 1991.-2020. gadā ir 31. augusts. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijs tika sasniegts neparasti agri - no 20. līdz 28. augustam diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī bija zemāka par +15 grādiem. Savukārt 2023. gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords - tas iestājās tikai 4. oktobrī.
Gadalaikus iedala dažādi. Kalendārais rudens katru gadu sākas 1. septembrī un noslēdzas 30. novembrī. Astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži.
Savukārt solārais rudens sākās jau 6. augustā, beidzoties gada gaišākajam ceturksnim. Gada tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim. Lai gan iepriekš tika prognozēts, ka rudens gaidāms silts un mitrs, jaunākā informācija no Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra uzrāda pieaugošu varbūtību, ka šoruden būs arī sausāki un vēsāki periodi.
Septembra sākums Latvijā bijis lietaināks un siltāks par normu
Tikmēr septembra pirmajās 10 dienās nokrišņu daudzums valstī sasniedza 247% no normas, savukārt vidējā gaisa temperatūra bija pusotru grādu augstāka nekā ierasts. Lielākais nokrišņu daudzuma tika reģistrēts Priekuļos, kur tas sasniedza 135 milimetrus jeb 658% no 1991.-2020. gada septembra pirmās dekādes vidējā lieluma. Vairāk nekā 100 milimetru nokrišņu bija arī Zosēnos, turpretī vismazāk lija Staļģenē, kur reģistrēti 17,5 milimetri nokrišņu. Valstī vidēji lietus daudzums sasniedza 55,8 milimetrus.
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Vidējā gaisa temperatūra septembra sākumā Latvijā bija +15,5 grādi. Viszemāk - līdz +8 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 7. septembrī Rūjienā, savukārt maksimālā temperatūra bija +27,4 grādi 9. septembrī Bauskā.
Relatīvais gaisa mitrums mēneša pirmajā dekādē valstī vidēji bija 85% - no 82% Rīgā un Zvejniekciemā līdz 90% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 20 metri sekundē - tika novērotas 10. septembrī Liepājā.