Baltu vienības dienā latvieši un lietuvieši pulcēsies uz tilta pār Mēmeli
Lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši šī gada 22. septembrī plkst. 20.00 jau tradicionāli tiksies uz Latvijas – Lietuvas robežtilta pār Mēmeli Skaistkalnes un Germanišķu pusē. Draudzība, vienotība un sirsnīga kaimiņbūšana šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā abām tautām ir īpaši svarīga , un tāpēc Skaistkalnes un Germanišķu iedzīvotāji šos svētkus kopīgi svinēs jau 11. reizi.
Kā informē Skaistkalnes tautas nama vadītāja Kristiāna Drevinska, pēc kopīgās satikšanās uz tilta, pasākuma dalībnieki dosies uz Germanišķu parku, kur izskanēs vietējās kopienas ļaužu un amatpersonu uzrunas un tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs.
Vakara gaitā latvieši un lietuvieši vienosies dziesmās un dejās folkloras kopas “Vijoklis”, Kupišķu rajona mūzikas kapellas “Brigadėla”, Biržu “Saules” ģimnāzijas folkloras ansambļa ,,Saulala”un pūtēju orķestra “Skaistkalne” pavadībā, kā arī būs iespēja nogaršot kaimiņu sarūpēto cienastu. Šis ir laiks, kad ir īpaši svarīgi apzināties, cik daudz kopīga ir latviešiem un lietuviešiem, un cik nozīmīgs ir labs, atsaucīgs un draudzīgs kaimiņš.
"Īpaši sirsnīgu šo pasākumu ik gadu padara neformālā kopā būšana, iepazīšanās un sarunas, kopīga zupas vai putras baudīšana, dziesmas un dejas. “Abu ciematu iedzīvotāju draudzība nav tikai tikšanās reizi gadā svētku ietvaros,” uzsver Skaistkalnes tautas nama vadītāja Kristiāna Drevinska, “Mēs apmeklējam otru rīkotos pasākumus un aicinām kaimiņus arī pie mums. Baltu vienības diena mums ir iespēja ne tikai atzīmēt šos svētkus, bet arī stiprināt draudzību un kaimiņattiecības starp latviešiem un lietuviešiem.”