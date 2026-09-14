“Dzērājam nav vietas Ministru kabinetā.” Partijas biedri asi izsakās par Uzulnieka 3,09 promilēm un “sadragāto” karjeru
3,09 promiles pie stūres Reinim Uzulniekam jau maksājušas labklājības ministra amatu un vietu Latvijas Zemnieku savienībā (ZZS). Tagad par notikušo asi izteikušies arī viņa bijušie partijas biedri.
Stopiņu pagastā Uzulnieka vadīto automašīnu “Škoda” apturēja pašvaldības policija, bet pēc tam uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Pēc notikušā Zaļo un zemnieku savienība Uzulnieku atsauca no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības.
Komentējot notikušo TV3, ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze atzina, ka situācija partijai ir nepatīkama, tomēr, viņaprāt, lielākās sekas tā atstājusi uz paša Uzulnieka dzīvi. “Situācija nepatīkama un emocijas negatīvas. Domāju, tas nav būtiski iedragājis partiju, bet atstājis ietekmi uz Reiņa dzīvi. Tāpēc žēl, ka viens tāds gadījums rada problēmas dzīvē. Karjera, kas gadiem ilgi veidota, sadragāta,” sacīja Krauze.
Vēl skarbāk izteicās Saeimas deputāts Augusts Brigmanis. “Dzērājam nav vieta Ministru kabinetā, cilvēks savu pārkāpumu izdarījis un par to nesīs atbilstošu sodu. Atbildīgās institūcijas lems.”
Brigmanis vienlaikus vērsa uzmanību arī uz cilvēkiem, kuri tobrīd atradušies Uzulnieka tuvumā. “Liels jautājums pudeļu brāļiem, kad tas viss notika, kāpēc viņi to neievēroja, kur bija?”
Savukārt Uldis Augulis uzsvēra līdzcilvēku atbildību. “Protams, tas bija visiem nepatīkami. Šobrīd vairāk jādomā par sabiedrības atbildību, līdzcilvēkiem, kas ir blakus, lai šādas situācijas nebūtu.”
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Tikmēr Pēteris Apinis konkrēti Uzulnieka rīcību komentēt nevēlējās, norādot vien uz plašāku alkohola lietošanas problēmu Latvijā. “Nekomentēšu neko par vienu vai otru cilvēku. Varu pateikt, ka Latvijā joprojām ir visaugstākais alkohola patēriņš Eiropā.”
Neraugoties uz ministra amata zaudēšanu un izstāšanos no Latvijas Zemnieku savienības, Uzulnieks joprojām ir ZZS Zemgales vēlēšanu saraksta pirmais numurs. Ne partija, ne Centrālā vēlēšanu komisija viņu pašlaik no kandidātu saraksta izsvītrot nevar. Tam būtu nepieciešams notiesājošs spriedums.
“Pastāv kārtība. Nekas netiek mainīts. Sarakstā viņš ir pirmais numurs. Sabiedrībai pašai jāizvērtē, vai gatavi atbalstīt Uzulnieku,” TV3 sacīja Brigmanis.
Turklāt līdz ar ministra amata zaudēšanu Uzulniekam ir arī iespēja saņemt atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā, ko ministram paredz likums.
Viņš notikušo nosauca par nopietnu kļūdu, kas pieļauta sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtā pirmsvēlēšanu laikā. “Vispirms es vēlos atvainoties visai sabiedrībai, saviem kolēģiem un visiem, kuri man ir uzticējušies. Es saprotu, ka esmu šo uzticību pievīlis,” sacīja Uzulnieks.
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Bijušais ministrs norādīja, ka notikušo vairs nevar mainīt, taču viņš izdarīšot secinājumus, lai līdzīgā situācijā nekad vairs nenonāktu.