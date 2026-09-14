Pret 30 000 eiro drošības naudu no apcietinājuma atbrīvots bijušais VDAA direktors Jorens Liopa
No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa, pirmdien ziņo Latvijas Televīzija.
Liopa pret 30 000 eiro drošības naudu atbrīvot pagājušajā nedēļā.
Jau ziņots, ka šogad martā Valsts policija (VP) Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis sākotnēji tika piemērots nu jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, Liopam un uzņēmējam Aigaram Cerusam. Cerusu un Bideru vēlāk no apcietinājuma atbrīvoja, bet Liopam šāds drošības līdzeklis tika saglabāts ilgāk.
Kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.