Tuvinieki, kolēģi, draugi un paziņas atvadās no kinorežisora Riharda Pīka
12. septembrī Rīgas Krematorijā notika atvadīšanās no kinooperatora, kinorežisora, politiķa un diplomāta Riharda Pīka.
"Inteliģents un vienmēr nosvērts," - kāds bija Rihards Pīks laikabiedru atmiņās
7. septembrī 84 gadu vecumā mūžībā devās bijušais politiķis un diplomāts, kinooperators un kinorežisors Rihards Pīks. Žurnāls "Kas Jauns" atmiņu stāstiem uzrunājis viņa domubiedrus, draugus un kolēģus.
Pirmo reizi nofilmē Vari Vētru
Dziedošais aktieris un dzejnieks Varis Vētra ar Rihardu Pīku ir pazīstami kopš 1974. gada vasaras. Iepazinušies, strādājot pie spēlfilmas "Pirmā vasara", kas uzņemta pēc Egona Līva stāsta "Prelūdija" motīviem un kuras režisore ir Ada Neretniece, savukārt Rihards Pīks – kino operators. Savukārt Vētram šī ir pirmā debija kino, un viņš filmā atveido vienu no galvenajām lomām – Gaiti, bet viņa izredzētā ir Inga, kuru spēlē aktrise Ludmila Selezņova (Milena Tontegode). Filmas sižets stāsta par to, kā trīs jauni cilvēki – Inga, Gaitis un Maksis (aktieris Ģirts Jakovļevs) – piedzīvo neaizmirstamu vasaru Intupē un pirmās dziļās jūtas. “Gaitis bija pirms armijas aizbraucis pastrādāt celtniecībā un pie stacijas būvēja būves, un, kad gāja pastaigāties gar staciju, tur allaž ar smuku zirgu atjāja dikti smuka meitene Inga. Mans spēlētais varonis iemīlējās Ingā," stāsta Vētra.
"Filmā ir sižets, kad es, tērpies jūrnieka formas tērpā, braucu vilcienā un stāstu savam kupejas biedram, ka braucu uz Intupi, lai apskatītu, kā tur iet. Bet vilcienā mani sadur bandīts, ko atveidoja Romualds Ancāns. Savukārt kupejas biedrs, ko spēlēja Eduards Pāvuls, bija noklausījies manu stāstu un, aizbraucot uz Intupi, ierauga, ka Maksis ir apprecējis Ingu,” filmas sižetu atceras Vētra un piebilst: “Uzņemšanas laukumā valdīja ļoti patīkama atmosfēra. Pēc filmas parādīšanās uz kino ekrāniem vienmēr satiku Rihardu Pīku, teicu paldies, jo viņš ar savu operatora darbu filmā bija ieviesis ainavas atmosfēru. Rihards bija stipri pielicis savu roku filmas tapšanā kā īsts mākslinieks. Mums bija arī skaista filmēšanas vieta – tieši pretējā Daugavas krastā bija Kokneses pilsdrupas,” tā aktieris.
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Arī tad, kad Rihards Pīks izmācījās par režisoru un viņu ievēlēja par Rīgas Kinostudijas direktoru, bet vēlāk kļuva par ārlietu un arī kultūras ministru, Varim Vētram ar savas pirmās kino lomas operatoru saglabājās draudzīgas attiecības: “Rihards vienmēr bijis taktisks, pieklājīgs un izcils. Vienmēr, kad satikāmies, parunājāmies. Esmu arī šad tad sazvanījies ar Rihardu un Sarmīti. Kad pats biju aktīvs biznesā, sadarbojos ar Sarmīti, kad bija uz Rīgu atbraukusi Itālijas delegācija. Mums visu mūžu bija ļoti draudzīgas attiecības. Izsaku visdziļāko līdzjūtību Riharda ģimenei un mums visiem, kas viņu pazina.”
Jura Žagara debija kino filmā "Dubultnieks
Dailes teātra direktora un aktiera Jura Žagara pirmā lielā kino loma bija filmā "Dubultnieks" 1986. gadā, savukārt Rihardam Pīkam tā bija pirmā filma, ko viņš veidoja kā režisors. Filma uzņemta Rīgas Kinostudijā pēc rakstnieka Andra Kolberga romāna "Ēna" motīviem. Filmā otru galveno lomu atveidoja Jura Žagara brālis Andrejs Žagars (1958–2019).
“Ar Rihardu Pīku man filma "Dubultnieks" ir vienīgais kopdarbs. Tā bija mana debija kino, par kuru uzreiz saņēmu arī "Lielā Kristapa" balvu kā gada labākais aktieris. Tas man ir palicis atmiņā uz mūžu. Filma bija ļoti laba," saka Žagars.
"Man kā jaunam aktierim ļoti imponēja, kā Rihards ārkārtīgi smalkjūtīgi strādāja ar aktieri. Viņš precīzi juta kaut kādas smalkas lietas, ko īsti nevar iemācīties, tikai sajust. Tā ir režisora sajūta. Katrā ziņā man par šo filmu un darbu ar Rihardu ir saglabājušās labas atmiņas, jo viņš ir no tiem retajiem režisoriem, kas dzirdēja, ko saka pārējie. Viņš nebija ieciklējies – es darīšu tā, kā es gribu, un citādi nekā. Viņš klausīja gan operatoru Dāvi Sīmani (vecāko), gan ļoti daudz runāja ar mums, aktieriem. Mēs pat rakstījām klāt dialogus, un jau nākamā dienā viņš atnāca ar citu ainas uzstādījumu. Ļoti ērts, smalkjūtīgs, taktisks un gudrs režisors. Tā es viņu atceros. Pēc šīs filmas mēs palikām draugi. Es viņu vienmēr ar prieku satiku, un mēs parunājāmies. Ļoti skumji, ka Rihards ir devies mūžībā. Žēl, ka tādas personības – kultūras cilvēki – aiziet....”
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Gunārs Binde: “Bijām saistīti ar mākslu!”
Latvijas fotomākslas vecmeistars Gunārs Binde atceras, ka ar Rihardu Pīku pirms vairākiem gadu desmitiem, aptuveni 60. gadu beigās, sadraudzējies saistībā ar kino: “Var teikt, ka mēs bijām vienas spalvas mākslinieki. Man jau bija maza tā darbošanās kino, bet tāpat piecas filmas esmu režisējis un daudz piedalījies filmu tapšanās kā fotogrāfs. Iepazinu Rihardu laikā, kad viņš mācījās Maskavā. Man ļoti iepatikās viņa režisētais diplomdarbs – īsa un dramatiska novele. Pēc šī redzētā darba man bija pārliecība, ka mums kino būs ļoti talantīgs cilvēks. Bieži vien tikāmies arī Rīgas Kinostudijas koridoros."
"Vēlāk bijām vienas partijas biedri ar vienādu domāšanu un politiskajiem uzskatiem. Rihards bija ievēlēts no Latvijas kā deputāts Eiropas Parlamentā. Reiz fotografēju jaunbiedru grupu no mūsu partijas, bet Rihards kādā no tikšanās reizēm Briselē stāstīja Eiropas Parlamenta deputātiem par šiem jauniešiem. Tāpat arī iepazinos ar Sarmīti, jo viņa strādāja kino industrijā, vadīja kinoteātrus. Kad bija dažādas tikšanās pa kino līniju, tad arī satiku Sarmīti. Tā ka man ar viņiem abiem izveidojās draudzīgas attiecības, ļoti simpatizēja viņu cilvēciskās īpašības. Viņu rīcībā nebija divkosības, bet tieša un atklāta runa. Mēs negājām ar Rihardu medībās, bet bijām aktīvi saistīti ar mākslu."
"Taču, tā kā esmu jau par vecu, lai tiktos vai brauktu ciemos, tad jāteic, ka beidzamos desmit gadus mēs vairs netikāmies. Kad, skatoties "Panorāmu", diktore paziņoja par viņa nāvi, ļoti saskumu un palika slikta dūša. Nākamajā rītā zvanīju Sarmītei izteikt līdzjūtību. Man ir saglabājušies daži Riharda portreti, kurus ierakstīju atmiņas kartē, un Riharda meitas atbrauca tai pakaļ. Atvadīšanās mirklī no Riharda mana fotogrāfija, kurā redzami Riharda patiesie vaibsti ar ieinteresētu skatu, tiks izstādīta pie zārka. Pats gan nespēšu aiziet uz atvadām, jo man ir diezgan smagi ar pārvietošanos. Eju, turoties pie spieķa. Baidos, ka nespēšu līdz zārkam aiziet... Katrā gadījumā ieliešu vienu labu dzērienu un pacelšu mirklī, kad būs atvadas. Lai Rihardam vieglas smiltis...”
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Vaira Vīķe-Freiberga: “Inteliģents un vienmēr nosvērts”
2004. gada martā, kad Vaira Vīķe-Freiberga bija Latvijas Valsts prezidente, viņa apstiprināja Ministru prezidenta Induļa Emša veidoto valdību, kurā Rihards Pīks kļuva par ārlietu ministru. Kā atceras Riharda sieva Sarmīte Pīka, veidojot Latvijas valsts atjaunotā laika politiku, viņas vīrs un Vaira Vīķe-Freiberga “pudu sāls” ir kopā apēduši.
Sēru vēsts par bijušā cīņubiedra došanos mūžībā skumdina arī bijušo Valsts prezidenti. Vairas Vīķes-Freibergas sekretāre Daina Lasmane sarunā ar "Kas Jauns" atklāj, ka eksprezidente atceras Rihardu Pīku kā inteliģentu, korektu, kompetentu, principiālu un vienmēr nosvērtu cilvēku.