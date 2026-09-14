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FOTO, VIDEO. Smaga sadursme A. Čaka un Pērnavas ielas apkārtnē: “Ford” iebrauc pretējā joslā un saduras ar “Volkswagen”
Pirmdien ap pulksten 18.53 A. Čaka un Pērnavas ielas apkārtnē Rīgā notikusi divu automašīnu sadursme, pēc kuras notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Avārijas dēļ satiksme negadījuma vietā ir daļēji bloķēta.
Kā portālam Jauns.lv pavēstīja Valsts policijā, sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Ford” vadītājs pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ iebraucis pretējā braukšanas joslā.
Pamatīga avārija Rīgā – sadūrušās divas automašīnas. 14.09.2026
Pirmdien ap pulksten 18.53 A. Čaka un Pērnavas ielas apkārtnē Rīgā notikusi divu automašīnu sadursme, pēc kuras notikuma vietā strādā ...
“Sākotnējā informācija liecina, ka ap pulksten 18.53 automašīna “Ford” nenoskaidrotu iemeslu dēļ iebrauca pretējā braukšanas joslā, kā rezultātā notika sadursme ar automašīnu “VW”. Satiksme daļēji bloķēta,” norādīja Valsts policijā.
Fotogrāfijā no notikuma vietas redzams, ka abi spēkrati sadursmē ir pamatīgi bojāti. Notikuma vietā ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.