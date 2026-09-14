Pie tirdzniecības centra auto pulcēšanās laikā policija sāk 50 administratīvā pārkāpuma procesus
Valsts policija nesankcionētā transportlīdzekļu pulcēšanās vietā pie tirdzniecības centra "Akropole Rīga" sākusi 50 administratīvā pārkāpuma procesus.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību, Valsts policija 11. septembra vakarā pie kāda tirdzniecības centra Rīgā organizēja pastiprinātu policijas klātbūtni, piesaistot gan Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja amatpersonas, gan Valsts policijas Tehniskā atbalsta vadības nodaļas amatpersonas, gan arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbiniekus, informēja Valsts policija.
Papildu spēki bija nepieciešami, jo likumsargi bija ieguvuši informāciju par plānotu pulcēšanos. Vienlaikus policijā norādīja, ka šādas pulcēšanas ar automašīnām pie Rīgas tirdzniecības centriem notikušas arī iepriekš. LETA arhīvs liecina, ka, piemēram, šogad maijā policija sākusi 21 administratīvā pārkāpuma procesu un divus kriminālprocesus par satiksmes noteikumu pārkāpumiem sestdienas vakarā pie tirdzniecības centra "Sāga".
Pasākuma laikā veiktas dažādas pārbaudes, pārliecinoties, vai autovadītāji ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī to, vai transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis ir atbilstošs un netiek veikti citi pārkāpumi.
Transportlīdzekļu pulcēšanās vietā policija kopumā sāka 50 administratīvā pārkāpuma procesus, kas apliecina to, ka šāda veida pulcēšanās pasākumos autovadītāji klaji ignorē ceļu satiksmes noteikumu prasības un apdraud citu satiksmes dalībnieku drošību, norāda policijā.
47 administratīvā pārkāpuma procesi sākti par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, par agresīvu braukšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta tehniskā apskate un par braukšanu ar tehniski neatbilstošu transportlīdzekli - neatbilstoši transportlīdzekļa gaismas lukturi, neatbilstošas transportlīdzekļu izplūdes sistēmas, neatbilstoša valsts reģistrācijas numura zīmju izvietošanu, un citiem pārkāpumiem.
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Tāpat par dronu izmantošanas pārkāpumiem Valsts policija sāka trīs administratīvā pārkāpuma procesus.