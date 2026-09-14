Liepājas Simfoniskais orķestris dosies rudens tūrē ar vijolnieci Elzu Siliņu
Septembra beigās un oktobra sākumā Liepājas Simfoniskais orķestris jau tradicionāli dosies rudens koncerttūrē pa Latviju, papildus 25. septembrī ar tūres programmu viesojoties arī Starptautiskajā Mažeiķu mākslas festivālā Lietuvā. Šoreiz orķestris savas tūres koncertiem pievienoties aicinājis vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes latviešu vijolniecēm – Elzu Siliņu.
Koncertturnejas daudzslāņainajā un emocionāli piesātinātajā programmā, ko orķestris atskaņos galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā, mūsdienu latviešu mūzika satiksies ar pasaules simfoniskās klasikas virsotnēm.
Skanēs gan Žana Sibēliusa dramaturģiski vērienīgā Otrā simfonija, gan Fēliksa Mendelsona Vijolkoncerts, kas ir viens no romantisma laikmeta nozīmīgākajiem un visbiežāk atskaņotajiem vijolkoncertiem. Īpaši tūres programmai ir tapis arī jaundarbs – pirmatskaņojumu piedzīvos Selgas Mences uvertīra “Orions”, kas klausītājus ievedīs mirdzošajā debesjuma pasaulē.
Ar vijolnieci Elzu Siliņu, kuras muzikalitāte, dabiskā skatuves klātbūtne un interpretācijas briedums piesaista gan klausītāju, gan profesionāļu uzmanību, Liepājas Simfoniskajam orķestrim jau izveidojušās ciešas muzikālas attiecības. Pirmoreiz viņa kopā ar orķestri uzstājās pēc uzvaras Valda Vikmaņa Latvijas Jauno atskaņotājmākslinieku konkursā, spoži atskaņojot Sibēliusa Vijolkoncertu, bet vēlāk pārliecinoši sevi apliecināja arī Vecgada koncertos.
“Ar katru mūsu tikšanos ir augusi savstarpējā muzikālā uzticēšanās, kuru vēlamies turpināt kopt un padziļināt,” saka Guntis Kuzma. “Elzas muzicēšanā ir dabiskums un spilgts temperaments, un tajā skaidri jūtama viņas personības iekšējā mērķtiecība. Mendelsona Vijolkoncertā vieglumam un elegancei jāpastāv līdzās romantiskai ekspresijai un dziļumam – tā būs mums iespēja Elzas radošumu ieraudzīt jaunā gaismā un vienlaikus turpināt mūsu kopīgi iesākto ceļu.”
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Elza Siliņa saka, ka Fēlikss Mendelsons vienmēr ir bijis viens no viņas iemīļotākajiem komponistiem: “Mendelsona mūzika ir īpaša ar tās trauslumu un brilianci un tajā pašā laikā melodiskumu un vijību. Tas ļoti izpaužas arī viņa mi minora vijolkoncertā, kurā emociju daudzums ņem virsroku pār tehniskajām prasībām. Tā pavisam noteikti ir pērle katra vijolnieka repertuārā.”
Liepājas Simfoniskā orķestra Latvijas tūres koncerti notiks:
26. septembrī 17.00 – Ventspils koncertzālē “Latvija”;
1. oktobrī 18.00 – Lielvārdes pilsētas Kultūras namā;
2. oktobrī 18.00 – Daugavpils Vienības namā;
3. oktobrī 18.00 – Tukuma pilsētas Kultūras namā.
Biļetes uz Liepājas Simfoniskā orķestra rudens tūres koncertiem pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā.
Koncertus atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.