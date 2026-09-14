Ģirts Krūmiņš vieno divu paaudžu dzejniekus Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā
Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs 23. septembrī plkst. 18.00 ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” Mārstaļu ielā 6, Vecrīgā, jau otro reizi aicina uz dzejas lasījumu vakaru “Trīs dzejā – Fricis, Kirils, Ģirts”.
Dzejas vakarā aktieris Ģirts Krūmiņš lasīs divu autoru – latviešu literatūras klasiķa Friča Bārdas un mūsdienu dzejnieka Kirila Ēča – darbus. Vakara muzikālo noskaņu veidos komponists Jēkabs Nīmanis.
Šī būs jau otrā reize, kad Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā dzejas programmu, kuras centrā ir dažādu paaudžu autoru saruna pāri laikam. Meklējot kopīgo starp abiem dzejniekiem, Ģirts Krūmiņš atzinis: “Man interesēja, vai ir kaut kāds kodols, kas saglabājas ārpus laika un vecuma. Un man šķiet, ka ir.”
Runājot par Friča Bārdas un Kirila Ēča dzejas saikni, aktieris norāda, ka “abi dzejnieki savā stilā, veidā un laikā runā par savas pasaules un dzīves skaistumu, kas slēpjas ikdienišķās lietās un apkārt esošajā dabā. Bet varbūt tas ir vēl kas cits un vārdiem neaprakstāms.”
Vakars aicinās klausītājus piedzīvot dzeju kā sarunu starp dažādiem laikmetiem, atklājot, cik pārsteidzoši tuvas var būt cilvēka sajūtas, domas un pasaules uztvere neatkarīgi no paaudzes.
Ieejas maksa:
pieaugušajiem – 10 EUR;
studentiem un senioriem – 7 EUR;
skolēniem – 5 EUR;
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
Biļetes iespējams iegādāties aplikācijā Mobilly un šeit. Biļešu skaits ir ierobežots.