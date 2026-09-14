Eiropas Kultūras mantojuma dienās apmeklētāji iepazīst Rīgas Centrāltirgu
No 11. līdz 13. septembrim Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros Rīgas Centrāltirgū norisinājās īpašas bezmaksas ekskursijas, sniedzot interesentiem iespēju iepazīt vienu no Rīgas nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem no neierasta skatupunkta.
Šā gada Eiropas Kultūras mantojuma dienas bija veltītas tēmai “Kultūras mantojums: krīzes un risinājumi”, pievēršot uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanai, pārmaiņām un spējai pielāgoties dažādiem laikmetu izaicinājumiem. Rīgas Centrāltirgus šajā kontekstā ir spilgts piemērs vietai, kas gandrīz gadsimta garumā saglabājusi savu vēsturisko nozīmi un vienlaikus turpina mainīties līdzi pilsētai un tās iedzīvotājiem.
Trīs dienu laikā notika trīs ekskursijas, un visas pieejamās vietas tajās bija aizpildītas. Katrā grupā Rīgas Centrāltirgu gida pavadībā iepazina 20 dalībnieki. Ekskursiju laikā apmeklētāji devās cauri tirgus vēsturiskajiem paviljoniem un izstaigāja āra teritoriju, pievēršot uzmanību tirgus arhitektūrai un ēku detaļām, kas ikdienas apmeklējuma laikā nereti paliek nepamanītas. Īpašu interesi raisīja iespēja nokļūt Rīgas Centrāltirgus pagrabos un uzzināt vairāk par to vēsturisko funkciju un tirgus darbību dažādos vēstures posmos, kā arī uzklausīt ar tirgu saistītās leģendas un kliedēt dažus mītus..
Dalībnieki iepazina arī stāstus par Centrāltirgus izveidi un tā vietu Rīgas pilsētas attīstībā, tirgus ikdienu, tirgotājiem un paaudzēs veidotajām iepirkšanās tradīcijām. Ekskursijās vēsturiskie fakti mijās ar praktiskiem stāstiem par mūsdienu tirgu – kā orientēties plašajā piedāvājumā, kur meklēt dažādus produktus un kā tirgus kultūra mainījusies gandrīz simts gadu laikā.
Ekskursijas 11. un 12. septembrī vadīja Rīgas gids Jānis Riekstiņš, savukārt 13. septembrī Rīgas Centrāltirgus vēstures stāstos dalījās gids Sergejs Ivančenko.
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Rīgas Centrāltirgus jau kopš tā izveidošanas 1930. gadā ir viens no lielākajiem tirgiem Eiropā. Tā kopējā zemes platība ir 9,9 ha, bet no tās tirgus statuss ir noteikts teritorijai 6,7 ha platībā. Centrāltirgus apmeklētāju skaits dienā sasniedz 30 000 – 50 000 cilvēku. Rīgas Centrāltirgus ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un daļa no Rīgas vēsturiskā centra, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kā arī Eiropas vēsturisko tirgu asociācijas un NOFO (Northern Forum Food Markets) biedrs.