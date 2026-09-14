Liepājā satiksmes autobusam izšauj durvju stiklu
Foto: Shutterstock
112

Liepājā satiksmes autobusam izšauj durvju stiklu

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam, iespējams, ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējo durvju stikls, pavēstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde.

Liepājā satiksmes autobusam izšauj durvju stiklu...

Ap plkst. 21.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam - pilsētas satiksmes autobusam, iespējams, ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas.

Tēmas

112Valsts policijaLiepājaKurzeme

Citi šobrīd lasa