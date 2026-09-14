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Šodien 16:30
Liepājā satiksmes autobusam izšauj durvju stiklu
Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam, iespējams, ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējo durvju stikls, pavēstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde.
Ap plkst. 21.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam - pilsētas satiksmes autobusam, iespējams, ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls.
Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas.